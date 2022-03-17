İlçelerde servis plakası ihaleleri yapılacak - Son Dakika
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İlçelerde servis plakası ihaleleri yapılacak

17.03.2022 13:45
İlçelerde servis plakası ihaleleri yapılacak

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir, Silvan, Bismil ve Ergani ilçelerinde servis aracı plakası için ihaleye çıkıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Sur, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir, Silvan, Bismil ve Ergani ilçelerinde servis aracı plakası için ihaleye çıkıyor.

Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların ulaşımlarını kolaylaştırmak ve servis taşımacılığını kayıt altına almak amacıyla çalışma başlattı. Ulaşım Daire Başkanlığınca yapılan çalışmayla Sur, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir, Silvan, Bismil ve Ergani ilçelerinde servis hizmeti verilmesi için ihale düzenlenecek. 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesine göre açık teklif usulü ile yapılacak ihalede her bir servis plakası muhammen bedeli KDV hariç Sur, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir için 100 bin lira, Ergani ve Bismil için 50 bin lira, Silvan için 40 bin lira olarak belirlendi. Sur, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ilçelerinde toplam 300, Ergani'de 90, Bismil'de 65, Silvan'da 45 plaka için 29 yıllığına kullanım hakkı için ihaleler yapılacak. İhalelerde gerçek kişiler 1, tüzel kişiler ise 10 plaka alabilecek. Servis plakalarını alabilmek için ihalesi yapılan ilçede ikamet şartı aranacak.

Ali Emiri Kültür Merkezinde her bir plaka için ayrı olmak üzere Belediye Encümenince yapılacak ihaleler, Sur, Bağlar, Kayapınar, Yenişehir ilçeleri için 23 Mart'ta, Ergani için 30 Mart'ta, Bismil için 31 Mart'ta, Silvan için 1 Nisan saat 10.00'da yapılacak.

İhaleyle ilgili detaylı bilgilere Büyükşehir Belediyesi internet sitesinde duyurular kısmından ulaşılabilecek. - DİYARBAKIR

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Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi, Büyükşehir Belediyesi, Yenişehir, Bağlar, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İlçelerde servis plakası ihaleleri yapılacak - Son Dakika


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