İlham veren konular ve konunun uzmanı konuşmacılarla "DOĞA TALKS" başlıyor - Son Dakika
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İlham veren konular ve konunun uzmanı konuşmacılarla "DOĞA TALKS" başlıyor

12.03.2022 09:13
İlham veren konular ve konunun uzmanı konuşmacılarla "DOĞA TALKS" başlıyor

Doğa Koleji tarafından düzenlenen "DOĞA TALKS" ilham veren konular ve konunun uzmanı konuşmacılarla 15 Mart tarihinde başlıyor.

Doğa Koleji tarafından düzenlenen "DOĞA TALKS" ilham veren konular ve konunun uzmanı konuşmacılarla 15 Mart tarihinde başlıyor.

Doğa Koleji'nden yapılan açıklamaya göre, İstanbul Bilgi Üniversitesi Kurucu Rektörü, İşletme Fakültesi Öğretim Üyesi ve Ekonomist, Doğa Koleji Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Prof. Dr. Asaf Savaş Akat'ın ilk konuk olacağı etkinlik, Doğa Koleji Acıbadem Kampüsünde gerçekleştirilecek.

Doğa Koleji öğrencileri, velileri ve çalışanlarının heyecanla beklediği "DOĞA TALKS" ile bilim, kültür, sanat, teknoloji, eğitim, iş dünyası gibi alanlarda uzman kişiler, ilham veren konuşmalarıyla Doğa Ailesi ile buluşacak.

Doğa Koleji "DOĞA TALKS" ile öğrenci, veli ve çalışanlarını bilim, kültür, sanat, teknoloji, eğitim, iş dünyası gibi birçok farklı alanda uzman bilgi sahibi kişilerin ilham veren konuşmalarıyla buluşturuyor. Prof. Dr. Asaf Savaş Akat'ın ilham veren konuşmasıyla başlayacak olan konferans, 15 Mart tarihinde Doğa Koleji Acıbadem Kampüsünde gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinde tüm Doğa Koleji kampüslerinde gerçekleştirilecek "DOĞA TALKS" ile ilham veren fikirler, öğrencilerin kariyer yolcuklarına rehberlik edecek, veli ve çalışanlara farklı bakış açıları sunacak.

"DOĞA TALKS, Doğa ailesine yeni fikirler katacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Doğa Koleji Genel Müdürü Enis Eryaman, öğrencilerini, velilerini ve çalışanlarını, yüz yüze veya çevrim içi olarak düzenlenen birçok seminer ve eğitim ile her zaman ilham veren ve onların gelişim ve değişimlerine katkı sağlayacak isimlerle buluşturduklarını ifade ederek, "DOĞA TALKS ile birbirinden önemli konukları kampüslerimizde ağırlayacağız. Uzman konuşmacıların tecrübe, hikaye ve ilham veren konuşmaları vizyoner bakış açısına sahip Doğa Ailesine yeni fikirler katacaktır." değerlendirmesinde bulundu.

Başta Doğa Koleji Strateji ve Organizasyonel Gelişim Genel Müdür Yardımcısı Selim Genç ve ekibi olmak üzere tüm çalışma arkadaşlarına projeye sundukları katkılardan dolayı teşekkür eden Eryaman, bu tür etkinliklerin devam edeceğini belirtti.

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İstanbul Bilgi Üniversitesi, Asaf Savaş Akat, Doğa Koleji, Mart, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İlham veren konular ve konunun uzmanı konuşmacılarla 'DOĞA TALKS' başlıyor - Son Dakika


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