İlkadım Belediyesi, Araç Bakım ve Onarımında Dışa Bağımlılığı Yüzde 80 Azalttı

Ekonomi

Araç bakım ve onarım atölyesini güçlendirerek dışa bağımlılığı yüzde 80 oranında azaltan İlkadım Belediyesi, kendi araçlarının bakım ve onarımını öz kaynaklarıyla gerçekleştiriyor.

Belediye hizmetlerinde ihtiyaç duyulan her türlü araç, iş makinesi ve ekipmanı tespit ve temin ederek araç ve makineleri, sahada yapılacak çalışmalar için daima güçlü ve hazır tutmayı amaçlayan İlkadım Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü, güçlendirilen bakım ve onarım atölyesi ile bakım ve onarımında sanayiye bağımlığı yüzde 80 oranında azalttı.

"Etkin ve verimli kullanım"

İlkadım Belediyesi Makine İkmal Müdürlüğü'ne gelen başvuruların yüzde 97 oranında çözüme kavuşturulduğunu söyleyen İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, "Belediyemiz bünyesinde bulunan her türlü araç, iş makinası ve ekipmanın, belediye hizmetlerimizde daha etkin ve verimli kullanılması için araç bakım ve onarım atölyemizi güçlendirdik. Bu güçlendirme atağımızla, araç ve ekipman bakım ve onarımında sanayiye bağımlılık ve hizmet satın alma oranımız yüzde 80 oranında azaldı. 2024 yılında, güçlendirdiğimiz araç bakım ve onarım atölyemizde, belediyemize ait tüm araç, iş makinesi ve ekipmanlarımızın bakım ve onarımlarını, ağır bakımlarını ve motor revizelerini yaptık. Bunun yanı sıra, 90 engelli park yeri çizimi, 72 uygunsuz duvar yazılarının silinmesi, 270 bank (oturak) yapımı ve resmi kurumlardan gelen 752 talep, müdürlüğümüzce yapılarak vatandaşımızın hizmetine sunuldu. 2024 yılında Makine ve İkmal Müdürlüğümüze gelen toplam 2 bin 200 talebin de 2 bin 142'si çözüme kavuşturuldu. İlkadım'a ve hemşehrilerimize en iyi hizmeti sunabilmek için tüm çalışma arkadaşlarımızla birlikte sahadayız" dedi. - SAMSUN