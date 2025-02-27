İlkadım Belediyesi\'nden Çiftçilere Maralfalfa Destek Semineri

Ekonomi

Samsun'un İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, tarıma, tarımsal kalkınmaya, üreticilere ve çiftçilere yönelik desteklerin devam ettiğini söyledi.

İlkadım Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü tarafından, ilçedeki çiftçileri bilgilendirmek ve maralfalfa yem bitkisini tanıtmak amacıyla Belediye Hizmet Binası Çok Amaçlı Salonu'nda seminer düzenlendi. Seminerde, Türk Yüksek Ziraat Mühendisleri Birliği Samsun Şube Başkanı ve Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ferat Uzun'un yanı sıra maralfalfa yem bitkisi yetiştiricileri Ahmet Yüksel ve Yusuf Ulaş, katılımcılara bilgiler aktardı. Seminerde, üretiminin kolay olması ve uzun yıllar hasat edilebilmesi nedeniyle maralfalfanın hayvancılıkta alternatif bir yem bitkisi olarak değerlendirilebileceği vurgulandı.

İlçenin kırsal bölgelerindeki üreticilere, çiftçilere ve tarımsal faaliyetlere yönelik desteklerinin devam ettiğini vurgulayan Başkan İhsan Kurnaz, "İlkadım Belediyesi olarak tarıma, üreticilerimize ve kıymetli çiftçilerimize desteklerimizi sürdürüyoruz. Son yıllarda ülkemizde kullanımı artan maralfalfa yem bitkisi ve üretimi konusunda çiftçilerimizi bilgilendirmek amacıyla Tarımsal Hizmetler Müdürlüğümüz tarafından bir seminer gerçekleştirdik. Hayvancılıkta alternatif bir yem bitkisi olarak görülen maralfalfanın kolay yetiştirilmesi, yıl boyunca birden fazla kez hasat edilebilmesi, düşük maliyetli olması, insan gücüne fazla ihtiyaç duymaması ve hayvanların verimini artırması nedeniyle ilçemizde yaygınlaşmasını önemsiyoruz. Bu tür tarımsal gelişmeleri yakından takip ediyor ve çiftçilerimizle buluşturuyoruz. Müdürlüğümüz, bu doğrultuda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Tarım, ülkemiz için istihdam, ihracat ve gelir bakımından en önemli sektörlerden biri. Biz de tarımla uğraşan İlkadımlı hemşehrilerimizin her zaman yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - SAMSUN