Medicana Kadıköy Hastanesi Genel Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. İlker Murat Arer, aile öyküsü ve kalıtsal özelliklerin meme kanseri riskini etkileyebildiğini belirterek, önleyici cerrahi kararlarının kişinin risk düzeyi, yaşı ve genel sağlık durumu dikkate alınarak verilmesi gerektiğini ifade etti.

Hastaneden yapılan açıklamaya göre, meme kanserinde risk değerlendirmesinde yaş, aile öyküsü ve bazı kalıtsal özellikler önem taşıyor.

Özellikle annesinde, kız kardeşinde veya yakın aile bireylerinde meme kanseri görülen kadınlarda hastalığın ortaya çıktığı yaş ve ailede etkilenen kişi sayısı, kalıtsal riskin belirlenmesine yardımcı olabiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Prof. Dr. Arer, aile öyküsünün tek başına kişinin meme kanserine yakalanacağını göstermediğini belirtti.

Arer, bu süreçte aile öyküsünün ayrıntılı olarak ele alınmasının ve gerekli durumlarda genetik danışmanlığa başvurulmasının önem taşıdığını vurgulayarak, "Ailesinde meme kanseri görülmüş olması, bir kadının da mutlaka bu hastalığa yakalanacağı anlamına gelmez. Ancak özellikle genç yaşta tanı alan aile bireylerinin bulunması veya birden fazla yakın akrabada hastalık görülmesi, kalıtsal risk açısından değerlendirme yapılmasını gerektirebilir." ifadelerini kullandı.

Genetik testlerin uygun kişilerde meme kanseri riskini belirlemeye yardımcı olabildiğini aktaran Arer, bu testlerin herkese uygulanmasının gerekmediğine dikkati çekti.

Arer, "Her genetik değişiklik aynı riski taşımıyor. Test sonuçlarının kişinin yaşı, aile öyküsü ve diğer sağlık bilgileriyle birlikte değerlendirilmesi gerekiyor. Yalnızca test sonucuna bakılarak kişinin gelecekte mutlaka meme kanseri olacağı söylenemez." değerlendirmesini yaptı.

Oyuncu Angelina Jolie'nin 2013'te kalıtsal bir gen değişikliği taşıdığını öğrendikten sonra iki memesini aldırma kararının risk azaltıcı cerrahi konusunda farkındalığı artırdığını belirten Arer, bu yaklaşımın her kadın için uygun olmadığını ifade etti.

Arer, önleyici cerrahinin belirli yüksek risk grubundaki kadınlarda değerlendirilebileceğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Risk azaltıcı meme ameliyatı, belirli yüksek risk grubundaki kadınlar için bir seçenek olabilir. Ancak ailesinde meme kanseri görülen veya genetik yatkınlık taşıyan her kadının ameliyat olması gerekmiyor. Karar verilirken kişinin gerçek risk düzeyi, yaşı, aile öyküsü, genel sağlık durumu ve kişisel tercihleri birlikte dikkate alınmalı. Ayrıca ameliyat riski azaltabilse de tamamen ortadan kaldırmıyor."

Bazı kadınlarda cerrahi yerine yakın takip ve kişiye uygun görüntüleme programlarının tercih edilebildiğini aktaran Arer, risk durumuna göre mamografiye ek olarak meme manyetik rezonans (MR) görüntülemesinden de yararlanılabildiğini belirtti.

Arer, meme kanseriyle mücadelede tek bir yaklaşımın herkes için uygun olmadığını vurgulayarak, "Önemli olan, her kadına aynı öneriyi sunmak yerine kişinin riskine ve ihtiyaçlarına uygun bir yol belirlemek. Aile öyküsünün bilinmesi, önerilen taramaların aksatılmaması ve gerektiğinde uzman değerlendirmesine başvurulması, erken tanı ve riskin yönetimi açısından önem taşıyor." ifadelerini kullandı.