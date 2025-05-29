Imalat Sanayi Enerjinin Yüzde 41,2\'sini Tüketti

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023 yılında toplam enerji kullanımında en büyük payı yüzde 41,2 ile imalat sanayinin aldığını açıkladı.

TÜİK, 2023 yılına ilişkin enerji hesaplarını açıkladı. Buna göre; 2023 yılında toplam enerji akışları 19 bin 384 petajul oldu. Toplam fiziksel enerjinin kaynakları içerisinde, enerji ürünleri yüzde 53,3 ile en büyük paya sahip oldu. Enerji artıklarının payı yüzde 36,4 olurken doğal enerji girdilerinin payı ise yüzde 10,3 olarak hesaplandı.

Fiziksel enerjinin varış yerleri itibarıyla, 2023 yılında ekonomik faaliyetler yüzde 52,2 ile en büyük payı alırken hanehalklarının oranı ise yüzde 9,1 olarak hesaplandı. Toplam enerji kullanımına göre, ekonomik faaliyetler içerisinde ise en büyük pay yüzde 41,2 ile imalat sanayinin oldu.

ENERJİ ÜRÜNLERİNİN NİHAİ KULLANIMI 5 BİN 527 PETAJUL OLDU

Enerji ürünlerinin nihai kullanımı 2023 yılında 5 bin 527 petajul oldu. Nihai enerji kullanımında hanehalklarının payı yüzde 32,1 oldu. Ekonomik faaliyetler içerisinde en büyük payı yüzde 31,8 ile imalat sanayi alırken, imalat sanayisini yüzde 23,1 ile ticaret, hizmetler ve kamu sektörü takip etti. Enerji ürünlerinin nihai kullanımında 2023 yılında petrol ürünleri yüzde 40,9 ile ilk sırayı aldı. Petrol ürünlerini sırasıyla, yüzde 22,2 ile elektrik, yüzde 21,9 ile doğal gaz, yüzde 8,4 ile kömür ürünleri, yüzde 5,1 ile ısı ve yüzde 1,6 ile diğer ürünler takip etti.