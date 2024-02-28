İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi Şubat Ayı Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Ekonomi

İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi'nin şubat ayı olağan meclis toplantısı odanın meclis salonunda yapıldı.

Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Sahil Güvenlik Antalya Grup Komutanı Yarbay Tolga Coşkun da konuk olarak katıldı.

Toplantıda Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin, faaliyetler ve hedefler hakkında meclis üyelerine bilgi verdi.

2024'te turizmden büyük beklentileri olduğunu ifade eden Çetin, "Ülke ekonomisinin en büyük katma değerlerinden biri olan turizm sektörünün başkenti Antalya'nın 2024 hedefi çok yüksek. Geçtiğimiz günlerde sayın Valimiz Hulusi Şahin'in de ifade ettiği gibi Antalya'mızın tarihi bir sezon geçirmesi için hepimiz elimizden geleni yapacağız. 2024'ü yeni rekorlarla kapatacağımızı düşünüyorum." dedi.

Valiliğin koordinasyonunda başta Sahil Güvenlik Grup Komutanlığı ve Bölge Liman Başkanlığı olmak üzere tüm kamu kuruluşları ve paydaşlarla birlikte çalışmalara devam ettiklerini belirten Çetin, Antalya'nın turizm hedefini yakalaması için denizciler olarak ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.

Beklenen turist sayısındaki artışla doğru orantılı olarak denizcilerin devam eden sorunlarının da ön plana çıkacağını düşündüklerini dile getiren Çetin, "Turizm sektörünün en önemli gelir kaynaklarından olan deniz turizmi paydaşlarının sorunlarının çözümünün 2024 hedeflerine ulaşılmasını kolaylaştıracağını düşünüyoruz. Tüm konularla ilgili olarak gerekli mercilerle fikir alışverişlerimiz devam ediyor. İMEAK Deniz Ticaret Odası Antalya Şubesi olarak üzerimize düşen görevi yerine getirmek için yoğun çaba harcadığımızın bilinmesini isterim" ifadelerini kullandı.

Toplantı, Meclis Başkanı Berna Küner Vanmannekes ve Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'in Yarbay Tolga Coşkun'a anı objesi takdim etmesiyle sona erdi.