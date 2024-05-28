IMF: Almanya'nın artan harcama baskılarıyla başa çıkması gerekiyor - Son Dakika
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Ekonomi

IMF: Almanya'nın artan harcama baskılarıyla başa çıkması gerekiyor

IMF: Almanya\'nın artan harcama baskılarıyla başa çıkması gerekiyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Almanya'nın artan harcama baskılarıyla karşı karşıya olduğunu ve yetkililerin bu ihtiyaçları karşılamak için borç frenini gevşetmeyi düşünmesi gerektiğini bildirdi. IMF'nin açıklamasında, Almanya ekonomisinin toparlanmaya başladığı ve enflasyonun zayıflamasıyla kademeli toparlanmanın devam etmesinin beklendiği belirtildi. Ayrıca, orta vadede nüfus yaşlanmasının ekonomik büyümeyi yavaşlatacağı ve kamu maliyesini olumsuz etkileyeceği ifade edildi.

28.05.2024 19:07
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Uluslararası Para Fonu (IMF) tarafından, orta vadede Almanya'nın artan harcama baskılarıyla karşı karşıya olduğunu ve artan harcama ihtiyaçlarını karşılamak için yetkililerin "borç frenini" ılımlı bir şekilde gevşetmeyi düşünmesi gerektiği bildirildi.

IMF'den yapılan açıklamada, Almanya ekonomisine ilişkin 4. madde konsültasyonu kapsamındaki denetimin öncü bulguları paylaşıldı.

Alman ekonomisinin büyük şokların ardından toparlanmaya başladığı belirtilen açıklamada, enflasyonun daha da zayıflamasıyla kademeli toparlanmanın bu yıl da devam etmesinin beklendiği aktarıldı.

Açıklamada, orta vadede hızlı nüfus yaşlanmasının ekonomik büyümeyi yavaşlatması ve kamu maliyesini olumsuz etkilemesinin beklendiği kaydedildi.

Ekonomik görünüme ilişkin risklerin genel olarak dengeli olduğuna işaret edilen açıklamada, "borç frenine" uyumun gerektirdiği şekilde mali duruşun bu yıl sıkılaşmasının beklendiği ifade edildi.

Açıklamada, orta vadede Almanya'nın artan harcama baskılarıyla karşı karşıya olduğuna dikkat çekilerek, "Artan harcama ihtiyaçlarını karşılamak için yetkililerin borç frenini ılımlı bir şekilde gevşetmeyi düşünmesi gerekiyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

IMF'nin açıklamasında, orta vadeli harcama baskılarını azaltacak veya geliri artıracak reformlara da ihtiyaç olduğu vurgulandı.

Kaynak: AA

Almanya, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF: Almanya'nın artan harcama baskılarıyla başa çıkması gerekiyor - Son Dakika

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