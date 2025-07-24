IMF'den Fed için önemli uyarılar - Son Dakika
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Ekonomi

IMF'den Fed için önemli uyarılar

24.07.2025 19:28
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IMF Sözcüsü Kozack, Fed'in faiz kararlarının ABD politikaları ve verileri dikkate alması gerektiğini belirtti.

NEW Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD Merkez Bankasının (Fed) gelecek faiz kararlarının kapsamı ve zamanlamasını değerlendirirken hem ABD yönetiminin politikalarını hem de gelen verileri dikkate alması gerekeceğini söyledi.

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Nisan ayından bu yana küresel ekonomide ticari gerilimlerin şekillendirdiği karmaşık göstergelere şahit olunduğuna değinen Kozack, ilk çeyrekte beklenen tarife artışları öncesinde ithalat ve ihracatta önden yükleme yapıldığını anımsattı.

Kozack, son verilerin ticaretin yön değiştirdiğine ve önden yüklemenin bir miktar gevşediğine işaret ettiğini vurguladı.

Bazı ticaret anlaşmaları yapıldığını hatırlatan Kozack, ABD'nin çelik, alüminyum ve bakır gibi ürünlere yönelik tarifeleri de artırdığını vurguladı.

Kozack, IMF'nin buna ilişkin tüm gelişmeleri değerlendirdiğini ve gelecek hafta yayımlanacak Küresel Ekonomik Görünüm (WEO) raporunda kapsamlı bir resim ortaya koyacağını bildirdi.

"ABD'de enflasyona ilişkin yukarı yönlü riskler var"

ABD Başkanı Donald Trump'ın faiz indirimi baskısı altında olan Fed'in gelecek hafta faiz oranını düşürmesi gerekip gerekmediği sorulan Kozack, ülke ekonomisinin son birkaç yıldır dirençli kaldığını söyledi.

Kozack, iç talebin ılımlı seyrettiğine, tüketici ve iş dünyası güveninin düştüğüne dair veriler de gördüklerini belirterek, ilk çeyrekte ithalattaki önden yüklemenin ekonomik büyüme üzerinde önemli bir etki yaptığını kaydetti.

ABD'de iş gücü piyasalarının dirençli olduğunu ve işsizlik oranının nispeten düşük kalmaya devam ettiğini ifade eden Kozack, enflasyonu da Fed'in yüzde 2 hedefine doğru bir yolda gördüklerini anlattı.

Kozack, ancak enflasyonda yukarı yönlü riskler olduğunu vurgulayarak, "Bu da son derece belirsiz ekonomik ortam göz önüne alındığında Fed'in görevinin karmaşık olduğu anlamına geliyor. Dolayısıyla Fed, bundan sonraki faiz kararlarının kapsamını ve zamanlamasını değerlendirirken, hem ABD yönetiminin uyguladığı politikaları hem de gelen verileri dikkate almak zorunda kalacak." diye konuştu.

"Merkez bankalarının bağımsızlığını savunuyoruz"

IMF Sözcüsü Kozack, Trump ile Fed Başkanı Jerome Powell arasındaki gerilim ve Trump'ın bugün Fed'in tartışmalara konu yenilenmekte olan binasını ziyaret edeceğine ilişkin soruyu da yanıtladı.

Kozack, IMF'nin merkez bankalarının bağımsızlığını savunduğuna dikkati çekerek, şöyle devam etti:

"Bunun merkez bankalarının düşük ve istikrarlı enflasyon gibi hedeflere ulaşabilmeleri için kritik önemde olduğunu söylüyoruz. Son birkaç yıldır yaşanan dezenflasyon sürecinde gördüğümüz gibi, merkez bankalarının kredibilitesi, enflasyon beklentilerinin çıpalanmasında ve dünya genelinde enflasyonun düşürülmesinde etkili olmuştur. Elbette bağımsızlığın, kamuya karşı açık bir hesap verebilirlikle birlikte var olması da önemlidir."

Kozack, ABD'de geçen hafta yasalaşan ve kısaca GENIUS olarak adlandırılan sabitcoin düzenlemesine yönelik soru üzerine ise sabitcoinlerin daha ucuz ve daha hızlı sınır ötesi ödemeler, artan finansal katılım ve daha fazla portföy çeşitlendirmesi dahil çeşitli faydalar sağladığını ifade etti.

Uygun bir politika çerçevesi altında düzgün bir şekilde düzenlenmedikleri takdirde sabitcoinlerle ilgili operasyonel risklerin de olduğunu dile getiren Kozack, GENIUS yasasının potansiyel etkilerini değerlendirdiklerini anlattı.

Kaynak: AA

Uluslararası İlişkiler, Politika, Ekonomi, Finans, Fed, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF'den Fed için önemli uyarılar - Son Dakika

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