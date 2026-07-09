IMF'den Fed ile Para Politikası Değerlendirmesi - Son Dakika
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IMF'den Fed ile Para Politikası Değerlendirmesi

09.07.2026 19:15
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IMF, Fed'in para politikası iletişim yöntemlerini değerlendirmek üzere görüşmeyi bekliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD Merkez Bankasının (Fed) ileriye dönük yönlendirme (forward guidance) dahil para politikası iletişim yöntemlerini değerlendirme sürecine ilişkin banka ile görüşmeyi beklediklerini bildirdi.

IMF Sözcüsü Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Kozack, genel olarak küresel ekonominin dayanıklı bir yapı sergilediğine işaret ederek, Orta Doğu'daki savaşın yarattığı şok dahil, bir dizi şokla karşı karşıya kalındığını söyledi.

Son yıllarda belirsizliğin küresel ekonomideki rolüne ve ekonominin bu denli yüksek belirsizlik karşısında dahi dayanıklılığını koruduğuna dikkati çeken Kozack, "Yine de belirsizlik seviyesinin yüksek kalmaya devam edeceğini öngörüyoruz." ifadesini kullandı.

Kozack, şoklara rağmen küresel ekonominin dayanıklı kalmasına etki eden faktörlere ilişkin şunları kaydetti:

"Bir yanda savaşın yol açtığı ve başta enerji, gübre ve gıda olmak üzere emtia fiyatlarını yukarı çeken olumsuz bir arz şoku var. Diğer yanda ise teknoloji döngüsünden ve bilhassa yapay zeka odaklı yatırımlardan kaynaklanan, talep ve verimlilik yönlü olumlu bir şok söz konusu. Yani küresel ekonomiyi kısmen farklı yönlere çeken iki zıt kuvvet mevcut ve bunların toplam etkisi, dayanıklı bir küresel ekonomi tablosu ortaya koyuyor."

"Merkez bankalarının, koşullar değiştikçe iletişim yöntemlerini değerlendirmeleri doğal"

IMF'nin para politikası iletişiminde ileriye dönük yönlendirme aracına ilişkin merkez bankalarıyla temasa geçme isteğine yönelik soruyu yanıtlayan Kozack, bu uygulamanın merkez bankalarının stratejilerinin yararlı bir unsuru olduğunu söyledi.

Kozack, özellikle küresel finans krizinin ardından politika faizlerinin sıfır seviyesinde olduğu dönemde ileriye dönük yönlendirmenin fayda sağladığını anımsatarak, ancak artık koşulların değiştiğini ve bu nedenle merkez bankalarının iletişim yöntemlerinin değişen koşullara göre güncellenmesi gerekip gerekmediğini değerlendirmelerinin doğal olduğunu ifade etti.

Fed'in iletişim stratejisine özel olarak değinen Kozack, "Özellikle, Fed cephesinde, iletişim stratejilerini incelemek üzere bir çalışma grubu kurulmasından söz ettiler. Biz de bu çalışma grubunun bulguları ve iletişimin nasıl uyarlanabileceğine dair düşünceleri konusunda kendileriyle görüşmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF'den Fed ile Para Politikası Değerlendirmesi - Son Dakika

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