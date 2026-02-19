IMF: Dolar Küresel Ekonomide Hâlâ Hakim - Son Dakika
IMF: Dolar Küresel Ekonomide Hâlâ Hakim

19.02.2026 20:22
IMF Sözcüsü Kozack, doların uluslararası sistemdeki merkezi rolüne devam ettiğini açıkladı.

NEW Uluslararası Para Fonu (IMF) Sözcüsü Julie Kozack, ABD dolarının uluslararası para sisteminde merkezi bir rol oynamaya devam ettiğini, küresel ticarette, rezervlerde, borçlanmada ve ödemelerde hakimiyetini sürdürdüğünü söyledi.

Kozack, düzenlediği basın toplantısında, küresel ekonomideki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Halihazırda devam eden ABD ile 4. Madde konsültasyonunun gelecek hafta tamamlanacağını belirten Kozack, gerçekleştirilecek basın toplantısında da ülke ekonomisine dair değerlendirmelerin paylaşılacağını anlattı.

Kozack, doların uluslararası para sisteminde merkezi bir rol oynamaya devam ettiğini vurgulayarak, "Dolar, ticaret faturalandırmasında, uluslararası rezervlerde, borçlanmada ve küresel ödemelerde hakimiyetini sürdürüyor." diye konuştu.

Bu alanlarda doların payının, ABD'nin küresel gayrisafi yurt içi hasıladaki payından daha büyük olduğunu kaydeden Kozack, doların zaman içinde istikrarlı seyrettiğini, 2010'ların ortasından bu yana uluslararası rezervlerde doların payında sadece ılımlı bir düşüş görüldüğünü aktardı.

Kozack, doların 2024'teki zirvesine göre değer kaybettiğine değinerek, "Ancak doların ana para birimleri karşısındaki mevcut seviyesi, son on yıldaki tarihsel ortalamasına yakın. Döviz piyasaları dalgalı olabilir ve günlük döviz hareketlerini fazla abartmamak önemli." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

