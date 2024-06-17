IMF: Üretken Yapay Zeka Teknolojileri İş Kayıpları ve Eşitsizlik Endişelerine Neden Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

IMF: Üretken Yapay Zeka Teknolojileri İş Kayıpları ve Eşitsizlik Endişelerine Neden Oluyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), üretken yapay zeka teknolojilerinin verimliliği artırma ve kamu hizmetlerinin sunumunu iyileştirmede büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak dönüşümün hızı ile ölçeğinin iş kayıpları ve artan eşitsizlikle ilgili endişelere neden olduğunu bildirdi. IMF'nin yayımladığı raporda, üretken yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletebilecek mali politikaların önemi vurgulandı. Ayrıca, sosyal koruma ve vergi sistemlerinde önemli iyileştirmelerin gerektiği belirtildi.

17.06.2024 19:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Uluslararası Para Fonu (IMF), üretken yapay zeka teknolojilerinin verimliliği artırma ve kamu hizmetlerinin sunumunu iyileştirmede büyük bir potansiyele sahip olduğunu ancak dönüşümün hızı ile ölçeğinin iş kayıpları ve artan eşitsizlikle ilgili endişelere neden olduğunu, mali politikaların bunun iş gücü piyasası üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletebileceğini bildirdi.

IMF, "Üretken Yapay Zekanın Kazanımlarının Genişletilmesi: Mali Politikaların Rolü" başlıklı rapor yayımladı.

Raporda, üretken yapay zekanın, verimlilik artışını desteklemek ve kamu hizmetlerinin sağlanmasını geliştirmek için büyük bir potansiyele sahip olduğu ancak aynı zamanda büyük iş kayıpları ve artan eşitsizlik konusunda da "derin endişeler" doğurduğu aktarıldı.

Teknolojiyi ve yayılmasını insanlığa en iyi şekilde hizmet edecek şekilde yönlendirmek için mali politikaların nasıl kullanılabileceğinin ele alındığı raporda, üretken yapay zekadaki gelişmelerin doğası, etkisi ve hızı hakkındaki büyük belirsizlik göz önüne alındığında, hükümetlerin kendilerini hem işlerin olağan seyrinde devam ettiğine hem de son derece yıkıcı senaryolara hazırlayacak "çevik" bir yaklaşım benimsemeleri gerektiği vurgulandı.

Dönüşümün ölçeği ve hızı iş gücü piyasaları için risk oluşturuyor

Raporda, dönüşümün ölçeği ve hızının iş gücü piyasaları için risk oluşturduğuna dikkat çekilerek, otomasyon ve robotların, rutin görevleri içeren düşük ve orta beceri gerektiren işlerin yerini almış olsa da üretken yapay zekanın kabiliyetlerinin daha akıllı otomasyona uzandığı ve bilişsel mesleklerdeki iş kayıplarını artırabileceği ifade edildi.

IMF'nin raporunda, "Sonuç olarak, milli gelirde iş gücü gelirinin payı daha da düşebilir, gelir ve servet eşitsizliği daha da kötüleşebilir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Sosyal koruma ve vergi sistemlerinde önemli iyileştirmeler gerekiyor

Mali politikaların üretken yapay zekanın iş gücü piyasası üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletebileceğine işaret edilen raporda, kazanımların daha eşit bir şekilde dağıtılmasına yardımcı olabileceği kaydedildi.

Raporda, eğitim ve öğretim politikalarının da yeni gerçeklere uyum sağlaması, çalışanların geleceğin işlerine hazırlanmasına yardımcı olması ve yaşam boyu öğrenmeyi sunmak için daha iyi bir konumda olması gerektiği ifade edildi.

IMF yetkililerinin konuya ilişkin kaleme aldığı blog yazısında da yapay zeka dönüşümünün, daha güçlü sosyal güvenlik ağlarını, eğitime yatırımı, "insan çalışanlarını" destekleyecek ve eşitsizliği azaltacak vergi sistemlerini gerektireceği aktarıldı.

Yazıda, maliye politikasının üretken yapay zekadan elde edilen kazanımların ve fırsatların daha eşit dağılımını desteklemede önemli bir role sahip olduğu, ancak dünya çapında sosyal koruma ve vergi sistemlerinde önemli iyileştirmeler gerektiği belirtildi.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IMF: Üretken Yapay Zeka Teknolojileri İş Kayıpları ve Eşitsizlik Endişelerine Neden Oluyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:20 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Fitne kazanı kaynatanların oyununa gelmeyeceğiz
16:46 CHP’nin MHP’ye bayram ziyaretine ekonomi damga vurdu CHP'nin MHP'ye bayram ziyaretine ekonomi damga vurdu
16:10 Saadet ve Gelecek Partileri “Abdullah Gül“ iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok Saadet ve Gelecek Partileri "Abdullah Gül" iddiasını yalanladı: Gerçeklik payı yok
15:09 İzmir’deki yangında Çiçek Adası’nın tamamı küle döndü İzmir'deki yangında Çiçek Adası'nın tamamı küle döndü
12:14 Savaş kabinesini neden feshetti İşte Netanyahu’nun bundan sonraki sürece dair planı Savaş kabinesini neden feshetti? İşte Netanyahu'nun bundan sonraki sürece dair planı
19:42 Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu’nun büyük bir hayranım Gürcistan teknik direktörü Willy Sagnol: Hakan Çalhanoğlu'nun büyük bir hayranım
18:58 Bursaspor’un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu Bursaspor'un yeni teknik direktörü Pablo Martin Batalla oldu
18:38 Formayı bile giydirdiler Trabzonspor’dan iki transfer birden Formayı bile giydirdiler! Trabzonspor'dan iki transfer birden
17:44 Romanya, Ukrayna’yı bozguna uğrattı: 3-0 Romanya, Ukrayna'yı bozguna uğrattı: 3-0
16:49 İlk 11’de oynatacak mı Montella, Arda Güler için son kararını verdi İlk 11'de oynatacak mı? Montella, Arda Güler için son kararını verdi
16:48 Oktay Kaynarca’nın “Türkiyeliyim“ sözüne Mustafa Destici’den farklı yorum Oktay Kaynarca'nın "Türkiyeliyim" sözüne Mustafa Destici'den farklı yorum
16:10 Anlaşma tamam gibi Süper Lig’in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor Anlaşma tamam gibi! Süper Lig'in yıldızı İtalyan devine transfer oluyor
16:09 Mahsun Kırmızıgül’ün dizisi geliyor Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak Mahsun Kırmızıgül'ün dizisi geliyor! Caner Topçu ve Nilsu Berfin Aktaş başrolü paylaşacak
15:51 Tenceredeki kızgın yağa su döken adamın vücudu yandı Tenceredeki kızgın yağa su döken adamın vücudu yandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.06.2024 20:21:28. #1.13#
SON DAKİKA: IMF: Üretken Yapay Zeka Teknolojileri İş Kayıpları ve Eşitsizlik Endişelerine Neden Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement