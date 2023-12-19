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IMF, Üye Ülkelerin Kotalarını Yüzde 50 Artırdı - Son Dakika
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IMF, Üye Ülkelerin Kotalarını Yüzde 50 Artırdı

Uluslararası Para Fonu (IMF) Guvernörler Kurulu, üye ülkelerin kotalarının yüzde 50 oranında artırılmasını onayladı. Bu artışla birlikte toplam kotalar 960 milyar dolara çıkacak ve IMF'nin kredi verme kapasitesi güçlenecek.

IMF, Üye Ülkelerin Kotalarını Yüzde 50 Artırdı
19.12.2023 - 01:19,
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Uluslararası Para Fonu (IMF) Guvernörler Kurulu, üye ülkelerin kotalarının yüzde 50 oranında artırılmasını onayladı.

IMF'den yapılan açıklamada, kurulun 15 Aralık'ta 16. Genel Kota İncelemesi'ni tamamladığı bildirildi.

Açıklamada, üye ülkelerin kotalarının yüzde 50 oranında artırılmasının onaylandığı, bunun toplam kotaları 960 milyar dolara çıkaracağı kaydedildi.

Fonun toplam oy gücünün yaklaşık yüzde 93'ünü temsil eden guvernörlerin IMF İcra Direktörleri Kurulu tarafından teklif edilen yüzde 50'lik kota artışı lehinde oy kullandığı belirtilen açıklamada, kota artışının üye ülkelerin kendi kota değişikliklerini kabul etmelerinin ardından 15 Kasım 2024'ten itibaren geçerli olacağı aktarıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen IMF Başkanı Kristalina Georgieva, kota artışının fonun borç alınan kaynaklara bağımlılığını azaltacağını, kredi verme kapasitesinde kotaların birincil rolünü yeniden tesis edeceğini ve IMF'nin Küresel Finansal Güvenlik Ağının merkezindeki rolünü güçlendireceğini ifade etti.

Georgieva, bunun aynı zamanda IMF'nin küresel finansal istikrarın korunmasına yardımcı olma, belirsiz ve şoklara açık bir dünyada üyelerin potansiyel ihtiyaçlarına yanıt verme kapasitesini de güçlendireceğini vurguladı.

Kotalar, IMF'nin mali ve yönetim yapısının yapı taşlarını oluşturuyor. Bir üye ülkenin kotası, genel olarak o ülkenin dünya ekonomisindeki göreceli konumunu yansıtıyor. Kotalar, IMF'nin hesap birimi olan Özel Çekme Hakkı (SDR) cinsinden ifade ediliyor. IMF en az 5 yılda bir olarak kotaları gözden geçiriyor.

Kaynak: AA
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Aralık, Uluslararası İlişkiler, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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