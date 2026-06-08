Başkan Kaya; İNKA kadınlara istihdam kapısı olacak

İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, Dereağzı Mahallesi'nde yapımı devam eden İncirliova Tarımsal Kalkınma Kooperatifi (İNKA) Üretim Tesisini ziyaret etti. Yetkililerden tesisin son durumu hakkında bilgi alan Başkan Kaya, "İncirliovamızın bereketli topraklarında yetişen incir ve zeytin başta olmak üzere yöresel ürünlerimizi kadınlarımızın emeğiyle işleyerek ekonomiye kazandıracağız." dedi.

İncirliova Belediyesi tarafından Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı koordinasyonunda, Güney Ege Kalkınma Ajansı iş birliğiyle yürütülen proje kapsamında yapımına başlanan üretim tesisinin kısa süre içerisinde tamamlanarak faaliyete geçmesi planlanıyor. Tesisin kadın istihdamına, ilçenin tarımsal üretimine ve yerel ekonomiye önemli katkılar sağlaması hedefleniyor.

"Yöresel ürünler işlenecek"

Dereağzı Mahalle Muhtarı Bahattin Özgün'ün de eşlik ettiği tesis ziyaretinin ardından açıklama yapan İncirliova Belediye Başkanı Aytekin Kaya, "İNKA Üretim Tesisi inşaatımız hızla ilerliyor. Tesisimizde başta incir ve zeytin olmak üzere İncirliovamızın yöresel ürünleri işlenerek katma değerli ürünlere dönüştürülecek. Böylece hem üreticilerimizin ürünleri daha değerli hale gelecek hem de ilçemize yeni bir üretim alanı kazandırılmış olacak" fadelerini kullandı.

"Kadın emeği ekonomiye kazandırılacak"

Tesiste üretimin büyük ölçüde kadınların emeğiyle gerçekleştirileceğini belirten Kaya, "Kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete açacağımız üretim tesisimizde, ilçemizin bereketli topraklarında yetişenürünlerimizi kadınlarımızın emeğiyle işleyerek ekonomiye kazandıracağız. Hem üreticilerimize destek olacak hem de kadınlarımız için yeni istihdam alanları oluşturacağız. Üreten kadınlarımızın gücüyle İncirliovamıza değer katmaya devam edeceğiz" diyerek projenin hayata geçirilmesine katkı sağlayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a GEKA Yönetim Kurulu Başkanı Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun'a, Aydın Valisi Osman Varol'a, Muğla Valisi İdris Akbıyık'a ve tüm paydaşlara teşekkür etti. - AYDIN