Üye Girişi
İndirimli alışveriş döneminde 50 milyon dakika görüşme yapıldı - Son Dakika

İndirimli alışveriş döneminde 50 milyon dakika görüşme yapıldı

03.12.2021 11:27
İndirimli alışveriş döneminde 50 milyon dakika görüşme yapıldı

Bulut tabanlı çağrı merkezi çözümleri sunan AloTech'in verilerine göre bu yıl Kasım ayında 26 milyon çağrı alındı, 50 milyon dakikanın üzerinde görüşme yapıldı.

Bulut tabanlı çağrı merkezi çözümleri sunan AloTech'in verilerine göre bu yıl Kasım ayında 26 milyon çağrı alındı, 50 milyon dakikanın üzerinde görüşme yapıldı. Toplam çağrı adedinde geçen yıla göre yüzde 18 artış yaşandı.

Geçtiğimiz yıllarda yalnızca kasım ayının son cuma günü yapılan alışveriş kampanyalarının tüm aya yayılmasıyla birlikte çağrı merkezi sektörü bu yıl da hareketli bir dönem geçirdi. Özellikle e-ticaretin hızla yaygınlaşması neticesinde tüketicilerin ürünü fiziki olarak görmeden satın alması, çağrı merkezlerine gelen çağrı sayısını daha da artırdı. 600'ü aşkın müşterisine bulut tabanlı çağrı merkezi çözümleri sunan AloTech, Kasım ayı boyunca gelen çağrıları analiz etti. Türkiye'nin önde gelen e-ticaret pazar yerlerinin verilerini de kapsayan araştırma ile Türkiye'nin kasım ayı alışverişinin çağrı, chat ve chatbot haritası çıkarılmış oldu.

Kullanıcılar telefonu tercih etti, chat ve bot kullanımı arttı

AloTech platformu üzerinden çağrı karşılayan 17 binden fazla müşteri temsilcisinden elde edilen verilere göre, bu yıl kasım ayı boyunca toplam konuşma süresi 50 milyon dakikayı aşan 26 milyon adet telefon çağrısı alındı. Çağrı adedinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artış yaşandı.

Öte yandan, son dönemde kullanımı giderek artan chat teknolojisi, alışveriş döneminde de kendini gösterdi. Geçen yılın aynı dönemine göre bu yılki kasım ayında chat kullanımı yüzde 146 artarken, bu durum çağrı merkezi maliyetlerinin yüzde 60 azalmasını sağladı.

Yapay zeka destekli chatbot'lara gelen sorgu adedi de geçen senenin Kasım ayına göre yüzde 63,8'lik artışla 1 milyon 313 binin üzerine yükseldi. Bu servisi kullanan müşterilerin çağrılarının yüzde 16,5'i müşteri temsilcilerine aktarılmadan sesli bot üzerinden, yüzde 66'sı da chatbot üzerinden çözüldü.

En çok çağrı alan sektör: Teknoloji

Söz konusu şirket, araştırma kapsamında en çok çağrı alan sektörleri de inceledi. Buna göre ilk sırada tüm çağrıların yüzde 31'ini alan teknoloji sektörü geldi. Bunu yüzde 12,5 ile taşımacılık, yüzde 11 ile perakende ve yüzde 5 ile ticaret izledi.

Salı arama yapıldı, pazartesi mola verildi

Çağrı merkezlerinin en çok arandığı gün geçen yıl olduğu gibi bu yıl da salı olurken, en az çağrı ise pazartesi günleri geldi. En çok çağrı 10-11 saatleri arasında alınırken, sabaha karşı 4-5 saatleri ise çağrı merkezleri için günün en sakin zaman dilimi oldu.

5 günde 5 milyonun üzerinde çağrı

Kasım ayı indirimleri her ne kadar tüm aya yayılmış olsa da 'Muhteşem Cuma', 'Efsane Cuma', 'Şanslı Cuma' gibi farklı isimlerle tanımlanan alışveriş haftasını kapsayan 22-26 Kasım'daki yoğunluk dikkat çekti. Buna göre pazartesiden cumaya 5,2 milyon çağrı alındı. Birçok markanın indirimlere ertesi gün de devam etmesiyle birlikte 27 Kasım Cumartesi günü rekor kırıldı ve bir günde 2,3 milyon çağrıya cevap verildi. Bu hafta boyunca alınan toplam çağrılarda geçen seneye göre yüzde 67 artış görüldü. Kasım ayı boyunca en fazla çağrı alınan ikinci gün ise 2 milyon çağrıyla '11.11' indirimlerinin yapıldığı 11 Kasım Perşembe günü oldu.

Kasım ayında gelen çağrılar ile ilgili dikkat çekici bir diğer sonuç ise şehir dağılımında oldu. Buna göre en çok çağrı İstanbul'dan geldi. Ancak nüfus oranına göre çağrı adedi göz önünde bulundurulduğunda Manisa, İstanbul'u geçerek geçen yıl olduğu gibi ilk sırada yer aldı. Bu iki ili sırasıyla Kastamonu, Edirne, Amasya, İzmir, Ankara, Tekirdağ ve Diyarbakır izledi. - İSTANBUL

İndirimli alışveriş döneminde 50 milyon dakika görüşme yapıldı
İndirimli alışveriş döneminde 50 milyon dakika görüşme yapıldı

Pazartesi, Türkiye, Kasım, Salı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İndirimli alışveriş döneminde 50 milyon dakika görüşme yapıldı - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: TL bir tek Suriye lirası karşısında değer kaybetmedi 12:32 Gergerlioğlu'ndan dikkat çeken çıkış: TL bir tek Suriye lirası karşısında değer kaybetmedi
Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı 12:29 Enişteden liseli kıza cinsel istismar: Arabada bacaklarımı okşamaya başladı Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! 11:35 Kılçdaroğlu'nun TÜİK baskını Yeşilçam'ın efsane repliğini bir kez daha hatırlattı! Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı 11:01 Son Dakika: Bilgi almak için TÜİK'e giden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu içeri alınmadı Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 10:49 Kira artış oranı belli oldu! En fazla yüzde 17,71 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu 10:08 Son dakika: Kasım ayında enflasyon yüzde 3,51 arttı, yıllık enflasyon ise yüzde 21,31 oldu Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor 09:40 Avustralya, besin zincirine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle 6 milyon kediyi öldürmeyi planlıyor

Son Dakika Haberleri
12:47 Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu
12:22 Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın
12:20 Üniversite öğrencisini taciz eden şahıs linçe uğradı
12:13 Son dakika gündem haberleri
12:03 Memur ve emeklilerin zam oranı ufukta göründü: Yüzde 7,47
12:03 Soylu ''Mekan bastı'' dedi ama mevzuata göre TÜİK'in kapısı herkese açık
11:56 Ekmek kuyruğundaki vatandaşlara "Ot yiyin ot, bunlar iyi günleriniz" diye bağırdı!
11:55 CHP Mersin mitingine "Squid Game" ile davet ediyor!
11:49 En yakın arkadaşının vefatıyla yıkılan Hazal Kaya: Olayı görenler savcılığa başvursun
11:46 Sene başında 30 liraya satılan kahvenin kilosu şimdi 140 lira
Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu Ziraat Türkiye Kupası'nda eşleşmeler belli oldu         
12:48
Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi Dünyayı hayrete düşüren kadın! 1 günde 919 erkekle cinsel ilişkiye girdi         
12:31
Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın Melih Gökçek: Ya viraj alıyorsun, ya da ayetle mizah yaparak sapıttın         
12:22
Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez Son Dakika! Soylu'dan TÜİK'e alınmayan Kılıçdaroğlu'na tepki: Ana muhalefet lideri suç örgütlerinin ağına düşüp mekan basmaya gitmez         
11:53
Salıncaktan düşüp ölen gencin arkadaşları şoku atlatamıyor! Şaka yapıyor sanmışlar Salıncaktan düşüp ölen gencin arkadaşları şoku atlatamıyor! Şaka yapıyor sanmışlar         
11:28
El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti El Salvador'da askeri uçak düştü! Savunma Bakanı'nın oğlu da dahil 3 kişi hayatını kaybetti         
10:50
İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi İnsanlığın sonunu getirecek laboratuvar deneyinin bilgileri ortaya çıktı! İlk defa robotlar tek başlarına üreyebildi         
10:45
Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı Beyaz TV sunucusu Tahir Sarıkaya gözaltına alındı         
09:57
Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı Camdaki Kız'da bir ihanet daha! Nalan, Adil ve Cana'yı yakaladı         
09:36
BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı! BAE ile ilişkiler yumuşadı, üç yıldır tutuklu olan Öztürk serbest bırakıldı!         
08:54
Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı! Merkez Bankası dolara 1 milyar dolarlık müdahale ettiği ortaya çıktı!         
08:48
DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz! DEVA Partisi'nden Metin Gürcan kararı: Hukuki destek vereceğiz!         
08:24
Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi Evinin banyosunda kanlar içinde bulunan genç kız yaşamını yitirdi         
07:56
Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor Şarkıcı Alişan, Seksenler dizisinin kadrosuna dahil oluyor         
07:55
Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz Elon Musk kanıt göstererek açıkladı: Bilgisayar oyununun içindeyiz         
18:17
Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik Son Dakika! Suriye Parlamentosu'nun Hatay açıklamasına Dışişleri'nden tepki: Hadsizlik         
18:17
Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi Mağdur kadının sözleri herkesi şaşkına çevirdi: Param gitseydi de Cüneyt gitmeseydi         
16:44
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.12.2021 13:01:20. #1.13#
SON DAKİKA: İndirimli alışveriş döneminde 50 milyon dakika görüşme yapıldı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement