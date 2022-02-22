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İndirimli tarife Mart'ta başlıyor! Faturalar ne kadar düşecek? - Son Dakika

İndirimli tarife Mart'ta başlıyor! Faturalar ne kadar düşecek?

22.02.2022 13:19
İndirimli tarife Mart'ta başlıyor! Faturalar ne kadar düşecek?

Son dönemde hem esnaf hem de vatandaş elektrik faturalarından yakınmıştı. Faturaların bu kadar yüksek gelmesinin üzerine 3 ayaklı bir düzenlemenin yapılacağı konuşuluyor. EPDK'nın yapacağı görüşmede indirim netleşmiş olacak.

FATURALAR NE KADAR DÜŞECEK?

Düzenlemenin 1 Mart tarihinden önce netleşmesi bekleniyor. Elektrik zamlarından hem esnaf hem de vatandaş şikayetçi olmuştu. 3 ayaklı bir düzenlemenin üzerinde duruluyor. Bu hafta EPDK'nın yapacağı görüşmede netleşmiş olacak.

YÜZDE 18'LİK İNDİRİM

Hanelerde aylık 210 kw saatlik bir kademe belirlenmişti. 210 kw saatin korunması bekleniyor. Fiyatlanma üzerinden yüzde 18 ile yüzde 10'luk bir indirime gidilmesi bekleniyor.

ESNAFLAR İÇİN NASIL BİR DÜZENLEME YAPILACAK?

Yüzde 18 indirim yapılırsa 290 liralık elektrik faturasının 240 liraya inmesi bekleniyor. Bir diğer ayağı esnafları ilgilendiriyor. Esnaflar yıl başından itibaren gelen zamlarla birlikte yüksek faturalarla karşılaşmıştı. Bakkal ve işletmelerin en alt kademede kalacağı toplamda yüzde 25'lik bir indirim üzerinde duruluyor.

Esnaflarla ilgili aylık 450 kw saatlik bir limitin belirlenmesi gerekiyor. 1250 liralık faturanın 940 lira civarına düşmesi yani yaklaşık 300 liralık bir indirim gelmesi bekleniyor.

Sivil toplum kuruluşları dernekler ve cemevlerine bakacak olursak cemevleri ticarethane statüsündeydi. Bunun konuta çevrilmesi ve daha indirimli bir tarifeden faturalandırılması bekleniyor. Bu hafta EPDK'nın yapacağı toplantıda netleşmiş olacak.

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Son Dakika Ekonomi İndirimli tarife Mart'ta başlıyor! Faturalar ne kadar düşecek? - Son Dakika Ekonomi


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