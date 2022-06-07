İnegöl Belediyesi'nden istihdama katkı sürüyor - Son Dakika
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İnegöl Belediyesi'nden istihdama katkı sürüyor

07.06.2022 11:26
İnegöl Belediyesi'nden istihdama katkı sürüyor

İş arayan ve işvereni buluşturan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren bir firmaya kadın, erkek 20 personel alımı yapacağını duyurdu.

İş arayan ve işvereni buluşturan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezi, İnegöl Organize Sanayi Bölgesinde üretimini sürdüren bir firmaya kadın, erkek 20 personel alımı yapacağını duyurdu.

İnegöl Belediyesi'nin 2018 yılında iş arayan vatandaşlar ve işverenleri buluşturabilmek adına kurduğu İstihdam Merkezi, üretim merkezi İnegöl'ün istihdamına katkı sağlamaya devam ediyor. Bu çerçevede bir yandan iş arayan vatandaşları havuzunda toplayıp bir yandan da eleman arayan firmalarla iletişimini sürdürerek doğru işe doğru kişiyi yönlendirme görevi üstlenen İstihdam Merkezi, 20 personel alımı yapılacak yeni bir iş duyurusu paylaştı.

İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezinden yapılan açıklamada, Organize Sanayi Bölgesinde faaliyetini bir firmaya çalışmak üzere personel alımı yapılacağı duyuruldu. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İstihdam Merkezimizle iş birliği yapan firma; metal kaplama bölümünde çalıştırılmak üzere personel alımı yapacağını duyurdu. Firmada çalışmak üzere; 20-45 yaş arası kadın ve erkek 20 personel alımı yapılacak. Deneyimli personel arayan firma, erkek adaylar için askerliğini yapmış olma şartı da sunuyor. Başvurular ise 09 Haziran Perşembe günü saat 14.00'da Sani Konukoğlu Konferans Salonunda alınacak. Yapılacak alımla ilgili detaylı bilgi almak isteyen vatandaşlar 153 hatları üzerinden ve 0 224 715 10 10 Nolu telefondan İnegöl Belediyesi İstihdam Merkezine ulaşabilirler." - BURSA

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Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnegöl Belediyesi'nden istihdama katkı sürüyor - Son Dakika

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