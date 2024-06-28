İnegöl'de Yaban Mersini Hasadı Başladı - Son Dakika
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Ekonomi

İnegöl'de Yaban Mersini Hasadı Başladı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde bin 200 rakımda yetişen yaban mersini hasadı başladı. Kilosu 400 TL'den satılan ürünün 5 ülkeye ihracatı da yapılıyor. İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, yaban mersini üretiminin önemli bir gelir kaynağı olduğunu belirtti. Yüksek rakım ve uygun toprak şartları sayesinde verimli bir üretim gerçekleştiriliyor. Ayrıca yaban mersini, iç piyasanın yanı sıra Arabistan, Kazakistan, Singapur, Çekya ve Dubai gibi ülkelere de ihraç ediliyor.

28.06.2024 12:18
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bin 200 rakımda yetişen yaban mersini hasadı başladı. Kilosu 400 TL'den satılan ürünün 5 ülkeye ihracatı da yapılıyor.

İnegöl Ziraat Odası Başkanı Sezai Çelik, hasadı başlayan yaban mersini tarlalarında inceleme yaptı. İncelemenin ardından açıklama yapan Başkan Çelik, "Bugün Tuzla Mahallesi'nde yaban mersini hasadı bahçesindeyiz. İnegöl'ümüzün bereketli topraklarında bildiğiniz gibi daha önce papaz eriği ile başlayan kirazla devam eden yapmış olduğunuz hasat bugünlerde patates üretimine geleceğiz, toprak mahsulleri olarak iki gün sonra buğday alımlarına başlayacağız. Yaban mersini üretimi Tuzla Mahallemizde çiftçilerimiz adına önemli bir gelir kaynağı oldu. 10 senelik bir geçmişi var. Yaban mersini bu toprakları sevdi. Rakım olarak toprak olarak verim olarak her anlamda çok uygun bir bölge. Çünkü biliyorsunuz yaban mersini toprak ayıran bir ürün" dedi.

Bin 200 rakımda üretim

Bulundukları yerin bin 200 rakım olduğunu belirten Çelik, "İleride bin 300 rakımda da üretim yapılıyor. Bu mahallemizde yaklaşık bin dönüm alanda üretim yapılıyor. Buradan da 100 ton civarında bir ürün elde ediliyor. Bahçeler genç fakat yeni ekimler var. Yakında 2 bin dekara kadar çıkacağımızı hesaplıyoruz. Dolayısıyla da 2000 ton civarında bir üretim olacağını düşünüyoruz. bunun yanı sıra çevre köylerimizde de yaban mersini üretimi yapmaya başlayan çiftçilerimiz var. Umarım oralarda da verim alırız. Yaban mersininin en çok sevdiği şey yüksek rakım ve toprağın PH'ını ayırıyor. Fiyat olarak da bugün 400 TL civarında kendine alıcı buluyor. Bunlar ilk hasatlar olduğu için şu an ufakları toplanıyor. Daha iri olanlar toplanmaya başladığında 500 TL civarında çıkacağını biliyoruz" diye konuştu.

5 ülkeye ihracat

Yaban mersininin iç piyasanın yanında ihracata da girdiğini ifade eden Çelik, şunları söyledi: "Arabistan'a, Kazakistan'a, Singapur'a, Çekya'ya, Dubai'ye gidiyor ve birçok yerden de talep mevcut. Bildiğiniz gibi kalp hastalıklarına, damar hastalıklarına, şeker hastalıklarına ve kanser olarak adlandırdığımız kötü hastalıklara faydası olduğunu da birçok doktordan dinliyoruz." - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi İnegöl'de Yaban Mersini Hasadı Başladı - Son Dakika

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