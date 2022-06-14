İnegöl hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıktı - Son Dakika
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İnegöl hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıktı

14.06.2022 14:41
İnegöl hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıktı

İnegöl Belediyesi hayvan pazarında dün itibariyle kurbanlıklar pazara alınmaya başladı.

İnegöl Belediyesi hayvan pazarında dün itibariyle kurbanlıklar pazara alınmaya başladı. İlk gün 20 dolayında hayvan satıcısı ile 400 civarında kurbanlık pazara giriş yaptı.

İnegöl Belediyesi'nin geçtiğimiz yıl Alibeyköy mevkiinde hayata geçirdiği Yeni Modern Hayvan Pazarında, Kurban Bayramı öncesi dün itibariyle kurbanlıklar kabul edilmeye başladı. 13 Haziran'da açılacağı duyurulan hayvan pazarında ilk gün itibariyle 20 hayvan satıcısı ile 400 civarında kurbanlık pazara giriş yaptı.

Bölgenin en hareketli hayvan pazarlarından birine sahip olan İnegöl'de, İnegöl Belediyesi geçtiğimiz yıl modern imkanlarla donatılmış yeni bir hayvan pazarı yaparak hizmet almıştı. Yeni hayvan pazarı aynı zamanda bölgenin en modern pazarlarından biri olurken hem kurbanlık satıcıları hem de alıcılar için sunduğu imkanlarla tercih sebebi olmaya devam ediyor. İçerisinde; 2 bin 400 hayvan kapasiteli büyükbaş hayvan kotraları, 950 hayvan kapasiteli küçükbaş hayvan kotraları, restoran, çay ocağı, konaklama yerleri, mescit, duş ve WC'ler, kurban kesim yerleri ve otopark alanı bulunan hayvan pazarı, yapı özellikleri itibariyle de öne çıkıyor. Kotraların üzerine asma kat şeklinde yapılan dinlenme alanlarıyla satıcılar için adeta otel konforu sunuyor. Toplamda 86 dönümlük arazi üzerinde 40 dönüm alana kurulmuş olan İnegöl Belediyesi Modern Hayvan Pazarında; 14 bin m2 büyükbaş hayvan alanı, 1000 m2 küçükbaş hayvan alanı, bin metrekare kesim alanı, 2 bin 500 metrekare köylü hayvan pazarı, bin metrekare sosyal tesisler ve 500 metrekare yem deposu ile karantina alanı bulunuyor.

Kotra kiralamalarının devam ettiği İnegöl Belediyesi Hayvan Pazarında, ülkenin dört bir yanından kurbanlık satıcıları gelmeye devam ediyor. Her gün onlarca kurbanlık İnegöl'e ulaşıyor. Hummalı bir hazırlığın başladığı hayvan pazarında toplamda 2 bin 400 dolayında büyükbaş ve bin dolayında küçükbaş hayvan olması bekleniyor.

Halk otobüsü seferleri başladı

Hayvan pazarına İnegöl merkezden halk otobüsü seferleri de başladı. 612H numaralı otobüs ile İnegöl Terminal bölgesinden hayvan pazarına ulaşımı sağlanacak. Gidişte; İnegöl terminal, Bursa- Eskişehir yolu, Ahmet Akyollu Caddesi, Nuri Doğrul Caddesi, Osmanbey Caddesi, Kasımefendi Caddesi, Ortaköy Yolu üzerinden Hayvan Pazarına ulaşacak olan halk otobüsü, dönüş güzergahında ise hayvan pazarından çıkış yapıp; Ortaköy yolu üzerinden Kasımefendi Caddesi, Osmanbey Caddesi, Ahmet Akyollu Caddesi, Altay Caddesi, Şebboy Caddesi ve son olarak İnegöl Terminalinde turunu tamamlayacak. Bu güzergah üzerinden vatandaşlar 612H nolu otobüsle hayvan pazarına ulaşabilecek. Bayramın 1'inci günü dahil olmak üzere, bu süre içerisinde hayvan pazarı bölgesine ulaşım sürecek. - BURSA

İnegöl hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıktı
İnegöl hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıktı
İnegöl hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıktı

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Kaynak: İHA

İnegöl Belediyesi, Kurban Bayramı, İnegöl, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnegöl hayvan pazarında kurbanlıklar satışa çıktı - Son Dakika

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