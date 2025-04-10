ING Türkiye\'de yeni CIO ataması

ING Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcılığı (CIO) görevine, teknoloji ve dijital bankacılık alanında önemli bir deneyime sahip olan Çiğdem İltemir Carino atanıyor. Çiğdem İltemir Carino'nun BDDK süreçlerinin tamamlanmasını takiben 17 Nisan 2025 tarihinde yeni görevine başlaması planlanıyor.

Dijital dönüşüm yolculuğunda attığı adımlarla tamamen dijital hale gelen ING Türkiye'de üst düzey bir atama gerçekleşti. Teknoloji ve dijital bankacılık alanında önemli bir deneyime sahip olan Çiğdem İltemir Carino, ING Türkiye Teknoloji Genel Müdür Yardımcısı (CIO) ve İcra Kurulu Üyesi olarak atanıyor. Çiğdem İltemir Carino'nun BDDK süreçlerinin tamamlanmasını takiben 17 Nisan 2025 tarihinde yeni görevine başlaması planlanıyor. Çiğdem İltemir Carino, yeni dönemde ING'nin Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma hedefi doğrultusundaki teknoloji çalışmalarına liderlik edecek.

"Dijitalleşme stratejimizin omurgasını oluşturan bu kritik göreve, önemli başarılara imza atmış değerli bir ismin atanmasından mutluyuz"

Atama ile ilgili değerlendirmede bulunan ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz, "Kendini bankacılık lisansına sahip bir teknoloji şirketi olarak konumlayan ve dijitalleşmeyi uzun zamandır stratejisinin merkezine alan bir kurum olarak, Türkiye'nin en sevilen dijital bankası olma hedefinde sağlam adımlarla ilerliyor ve teknoloji odaklı yatırımları önceliklendiriyoruz. Dijital dönüşüme bütüncül yaklaşıyor, mikroservis mimarisi üzerine kurulu yenilikçi teknoloji platformumuz ve çevikliği DNA'sına kodlayan kurum kültürümüzle fark oluşturmaya odaklanıyoruz. Bu kapsamda, dijitalleşme stratejimizin omurgasını oluşturan bu kritik göreve, yurt içinde ve yurt dışındaki farklı görevlerde önemli başarılara imza atmış değerli bir ismin atanmasından mutluyuz. Çiğdem İltemir Carino'nun uzun yıllara dayanan deneyimiyle, dijital liderlik hedefimize önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" diye aktardı. Ayrıca iş hayatında kadının güçlendirilmesini desteklediklerini aktaran Gökgöz, "Çeşitlilik, Kapsayıcılık ve Aidiyet politikamızın bir parçası olarak fırsat eşitliğini faaliyetlerimizin odağına alıyoruz, özellikle yöneticilik rollerinde kadın temsiliyetinin artması gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda İcra Kurulumuzda kadın oranının yüzde 67'ye ulaşmasından gurur duyuyoruz. Liderlikte çeşitliliği ve kapsayıcılığı desteklemeyi sürdüreceğiz" dedi.

Yapılan açıklamaya göre Çiğdem İltemir Carino, kariyerine 1996 yılında Akbank'ta başlayan Çiğdem İltemir Carino, farklı bölümlerde teknoloji ekiplerine önemli dönüşüm projelerinde liderlik etti. Akbank'ta bölüm başkanlığı yaptığı dönemlerde üstlendiği projelerle banka, müşteri memnuniyeti, karlılık ve operasyonel verimlilik alanlarında önemli başarılar elde ederek farklı ödüller kazandı. Ayrıca bankanın Yeni Nesil Dijital Bankacılık dönüşümünde, Tasarım ve İnovasyon Merkezlerinin kurulmasında aktif görev aldı. Kariyeri boyunca teknoloji ve dijital dönüşüm alanında çeşitli liderlik rolleri üstlenen Çiğdem İltemir Carino, 2019 yılında başladığı National Bank of Kuwait'de Grup Dijital Ofis Başkanlığı rolünü üstlendi. - İSTANBUL