ING Türkiye'ye MasterCard'dan Ödül

Ekonomi

ING Türkiye, "Limited Şirketlerin Uzaktan Müşteri Edinimi" projesiyle Mastercard PSM Awards 2024'te ödül aldı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, ING Türkiye, limited şirketlere uzaktan müşteri olma kolaylığı sunan hizmetini ödülle taçlandırdı.

Zahmetsiz ve kolay bankacılık anlayışıyla ilerleyen banka, projesiyle "Yenilikçi Müşteri Etkileşimi ve Deneyimi" kategorisinde bronz ödüle layık görüldü.

Banka, şahıs işletmelerine ve limited şirketlere işlerine ara vermeden ve şubeye gitmeye gerek kalmadan uzaktan müşteri olma imkanı sunuyor.

Banka, çözümleriyle, limited şirketlere masrafsız bankacılık deneyimi sağlıyor.

Türkiye menşeili ve münferit yetkilisi olan limited şirket statüsündeki tüzel şirketler, şubeye gitmeye gerek kalmadan ING Mobil üzerinden müşteri olabiliyor.

Limited şirket sahipleri, bankanın kurumsal internet sitesini ziyaret ederek karekod aracılığıyla ING Mobil'i akıllı telefonlarına indiriyor ve kimlik doğrulamasını çipli kimlik kartı ve yüz tanıma teknolojisiyle tamamlıyor.

Ardından firma ve ortak bilgilerini girerek görüntülü görüşme adımına geçiyor ve müşteri temsilcisiyle yapılan görüşmenin ardından süreç tamamlanıyor.