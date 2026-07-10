İngiltere, Bulut Hizmet Sağlayıcılarını Denetleyecek - Son Dakika
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İngiltere, Bulut Hizmet Sağlayıcılarını Denetleyecek

10.07.2026 16:27
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İngiltere, finans sisteminin güvenliğini artırmak için dört büyük bulut hizmeti sağlayıcısını denetleyecek.

İngiliz hükümeti, finans sisteminin dayanıklılığını artırmak için dört büyük küresel bulut hizmeti ve teknoloji sağlayıcısının Kritik Üçüncü Taraf (CTP) olarak belirlenerek yeni bir düzenleme kapsamına alınacağını bildirdi.

İngiliz Hazinesi'nden yapılan açıklamaya göre, bankalar, sigorta şirketleri ve finans piyasası altyapısı bulut hizmetlerine giderek daha fazla bağımlı olurken, bulut altyapısının güvenliği daha kritik hale geldi.

Bu kapsamda, İngiltere finans sisteminin dayanıklılığını artırmak ve milyonlarca kişi ve işletmenin her gün kullandığı hizmetleri korumak amacıyla, Microsoft, Google, Amazon Web Services ve Oracle şirketleri CTP olarak belirlendi.

Gelecek haftadan itibaren yeni düzenleme kapsamına alınacak bu şirketler, doğrudan düzenleyici denetime tabi olacak. İngiltere Merkez Bankası, İhtiyati Düzenleme Kurumu ve Finansal Davranış Otoritesi söz konusu şirketlerin finans sektörüne sunduğu kritik hizmetleri ortaklaşa denetleyecek.

Bu adımla yaygın hizmet kesinti riski azaltılırken finansal hizmetler ekosistemindeki işbirliğinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Teknoloji, İngiltere, Güvenlik, Ekonomi, Finans, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere, Bulut Hizmet Sağlayıcılarını Denetleyecek - Son Dakika

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