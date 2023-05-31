İngiltere'de artan kahve fiyatları sonrası, market reyonlarına maket kavanozlar konuldu - Son Dakika
Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
İngiltere'de artan kahve fiyatları sonrası, market reyonlarına maket kavanozlar konuldu

İngiltere'de artan kahve fiyatları sonrası, market reyonlarına maket kavanozlar konuldu

31.05.2023 11:19

İngiltere'nin başkenti Londra'da kahve fiyatlarının artmasının ardından, bir markette hırsızlığa karşı dikkat çeken bir önlem alındı. Market çalışanları reyonlara sahte kahve kavanozları yerleştirip, "Lütfen görevliden yardım isteyin" notunu düştü.

Londra'nın Walthamstow bölgesindeki bir markette, enflasyon nedeniyle fiyatı artan hazır kahve kavanozlarında 'sahte' ürünler kullandı.

"BU ÜRÜN MAKETTİR"

Kavanozlardan birinin üzerinde "Bu ürün makettir, satılık değildir, lütfen bir personelden yardım isteyiniz" yazılı bir kağıt görüldü. Market görevlisi, hırsızlık olabileceğinden, önceliğinin personel güvenliğini korumak olduğunu söyledi.

YÜZDE 13 ARTTI

Ulusal İstatistik Ofisi'ne göre, hazır kahvenin fiyatı geçen yıl yüzde 13 arttı. Geçen yıl Rusya'nın Ukrayna'yı yasa dışı işgalinin ortasında gıda fiyatları hızla arttı. İngiliz Perakende Konsorsiyumu (BRC) ve Nielsen tarafından yapılan bir ankete göre, gıda enflasyonu Mayıs ayına kadar yüzde 15,4'e düştü. Ancak bakkallardaki genel enflasyon oranı, kahve, çikolata ve gıda dışı kalemleri yüzde 9'luk yeni bir yüksekliğe ulaştı.

YORUMLAR
500

Kahve Çekirdeği, Dünya, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de artan kahve fiyatları sonrası, market reyonlarına maket kavanozlar konuldu - Son Dakika


Son Dakika
11:19 Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında HÜDA PAR bayrağı gerginliği
11:19 İngiltere'de artan kahve fiyatları sonrası, market reyonlarına maket kavanozlar konuldu
11:13 Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamalarında HÜDA PAR bayrağı gerginliği
11:13 İngiltere'de artan kahve fiyatları sonrası, market reyonlarına maket kavanozlar konuldu
11:12 Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan taraftardan olay söz
11:06 Fenerbahçe formasıyla Galatasaray'ın şampiyonluk kutlamasına katılan taraftardan olay söz
11:09 Cumhurbaşkanlığından internete düşen yeni Kabine listesiyle ilgili açıklama: Asılsızdır, haberler dezenformasyondur
11:08 Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Fenerli Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı güldürdü
11:05 Cumhurbaşkanlığından internete düşen yeni Kabine listesiyle ilgili açıklama: Asılsızdır, haberler dezenformasyondur
11:02 Ünlü isimler Galatasaray'ın şampiyonluğunu kutladı! Fenerli Afra Saraçoğlu'nun paylaşımı güldürdü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.05.2023 11:47:58. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de artan kahve fiyatları sonrası, market reyonlarına maket kavanozlar konuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement