Üye Girişi
İngiltere'de inşaat sektörü PMI aralık ayında 54,3'e geriledi - Son Dakika

İngiltere'de inşaat sektörü PMI aralık ayında 54,3'e geriledi

07.01.2022 16:33
İngiltere'de inşaat sektörü PMI aralık ayında 54,3'e geriledi

İngiltere'de inşaat sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralık ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantı Omicron endişesiyle 54,3'e geriledi.

İngiltere'de inşaat sektörü Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) aralık ayında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) varyantı Omicron endişesiyle 54,3'e geriledi.

IHS Markit/CIPS, İngiltere'nin 2021 yılı aralık ayına ilişkin inşaat sektörü PMI verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede inşaat sektörü PMI verisi aralık ayında 54,3'e geriledi. Söz konusu PMI verisi Kasım 2021'de 55,4 seviyesinde gerçekleşmişti.

Ülkede imalat, inşaat, hizmet sektörlerinin tamamını kapsayan bileşik PMI verisi ise aralıkta 53,6 seviyesine geriledi. Bileşik PMI, Kasım 2021'de ise 57,4 seviyesinde ölçülmüştü.

Öncü veri olarak kabul edilen PMI verilerinde, 50 seviyesinin üzeri sektörel büyüme, bu seviyenin üzeri ise sektörel daralma olarak yorumlanıyor.

Verilere ilişkin değerlendirmede bulunan IHS Markit Direktörü Tim Moore, "İngiliz inşaat şirketleri, yenilenen salgın kısıtlamaları toparlanmayı engellediği için geçen yılı biraz daha zayıf bir temelde kapattı." ifadesini kullandı.

IHS Markit/CIPS açıklamasında, inşaat sektöründe geçen yılın aralık ayında tedarik sorunlarının da dikkate değer şekilde azaldığı vurgulandı.

YORUMLAR
500

Omicron, England, İnşaat, Kasım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de inşaat sektörü PMI aralık ayında 54,3'e geriledi - Son Dakika Ekonomi


Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor         
16:36
Gösterilere katılan Kazak kadın: Ülke Nazarbayev'in özel şirketine döndüğü için sokaktayız! Gösterilere katılan Kazak kadın: Ülke Nazarbayev'in özel şirketine döndüğü için sokaktayız!         
16:26
Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor         
15:56
Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi Esprileri pişti oldu! Cem Yılmaz'a gönderme yapan Doğu Demirkol'a Mustafa Sandal destek verdi         
15:54
Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı Yiğit Bulut'un havalimanında gümrüksüz marketten alışveriş yaptığı iddiası Meclis gündemine taşındı         
15:28
Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri Kazakistan'da eylemcilerin isteği ne? İşte protestolara son vermek için talepleri         
15:03
Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı Türk Devletleri Teşkilatı'ndan Kazakistan'daki protestolar sonrası olağanüstü toplantı kararı         
14:24
Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi Milyonlarca sürücüyü ilgilendiren örnek niteliğinde karar! Emniyet kemeri cezası plakaya kesildiği için iptal edildi         
13:20
Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar Semt pazarındaki yan kesici kadınlardan inanılmaz taktik! Hapse girmemek için sürekli hamile kalıyorlar         
11:24
Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı Doktorlar gözlerine inanamadı! 64 kilo girdiği ameliyattan 55 kilo çıktı         
11:20
MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi MasterChef Türkiye'de Sergen ve Dilara aşk yaşıyor iddiasına yanıt geldi         
11:19
Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti Trabzonspor'un başarılı ismi Abdulkadir arkadaşlarına veda etti         
10:44
Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş Kazakistan'daki protestolarda dehşete düşüren ayrıntı! 3 polis memuru kafaları kesilerek infaz edilmiş         
10:38
Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı Yıldız Tilbe, hayranı kendisini öpmeye çalışınca şaştı kaldı         
10:01
Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu Kazakistan'ın Türkiye büyükelçisinden iddia : Ülkeyi karıştırmak için özel ekipler devreye sokuldu         
09:55
Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş Dini nikahlı eşinin otomobiline bomba düzeneği yerleştirmiş         
08:44
MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı MasterChef Türkiye'de finalistler belli oldu! Elenen yarışmacı duygusal anlar yaşadı         
08:42

Son Dakika Haberleri
16:36 Yarın bir yıldız daha Trabzon'a geliyor
16:26 Gösterilere katılan Kazak kadın: Ülke Nazarbayev'in özel şirketine döndüğü için sokaktayız!
16:15 Kılıçdaroğlu'ndan zam alamadığı için greve çıkan Bakırköy Belediyesi çalışanları çözüm için söz aldı
16:14 Boğaziçili öğrenciler tahliye oldu! Rektör protestosu nedeniyle tutuklanmışlardı
16:11 Aşı karşıtlarını duymuştuk ama aşı bağımlısıyla ilk kez karşılaştık! Hindistan'da ortaya çıktı!
16:05 Kazakistan'da ortalık yangın yeri! Rusya ve ABD'den sonra Çin de işin içine girdi
16:00 Oyuncu Hazal Kaya, ikinci kez koronavirüse yakalandı
15:57 Sokak köpeğine uzun hava okuduktan sonra öpmek isteyen adam hayatının şokunu yaşadı!
15:55 Fransa'da herkes Burak Yılmaz'ı konuşuyor
15:55 Çin'de ortalığı savaş alanına çeviren patlama! 20'den fazla kişi mahsur kaldı, kurtarma çalışmaları sürüyor
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.01.2022 16:40:54. #1.12#
SON DAKİKA: İngiltere'de inşaat sektörü PMI aralık ayında 54,3'e geriledi - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement