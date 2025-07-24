İngiltere'de Otomobil Üretimi Tarihin En Düşük Seviyesinde - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Ekonomi

İngiltere'de Otomobil Üretimi Tarihin En Düşük Seviyesinde

24.07.2025 11:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere'de 2023'ün ilk yarısında otomobil üretimi 1953'ten beri en düşük seviyeye geriledi.

İngiltere'de bu yılın ilk yarısında otomobil ve hafif ticari araç üretimi, salgın dönemindeki kapanmalar hariç tutulduğunda, 1953'ten beri görülen en düşük seviyeye geriledi.

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'nun (SMMT) verilerine göre, otomobil ve hafif ticari araç üretimi yılın ilk 6 ayında yıllık bazda yüzde 11,9 azalarak 417 bin 232 oldu.

Bu dönemde otomobil üretimi yıllık bazda yüzde 7,3 gerilerken, Vauxhall şirketinin Luton'daki üretim tesisini martta kapatmasının ardından hafif ticari araç üretimi yüzde 45,3 azaldı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 2 Nisan'da açıkladığı karşılıklılık esaslı tarifeler sonrası yaşanan belirsizlikler bu düşüşte belirleyici olurken ABD ve İngiltere'nin ticaret anlaşmasına varması sonrası otomobil ve ticari araç üretimi haziranda toparlanma eğilimine girdi. Üretim haziranda yüzde 6,6 yükseldi.

Bu toparlanmaya rağmen İngiltere'nin otomobil ve hafif ticari araç üretimi, salgın dönemindeki kapanmalar hariç tutulduğunda, 1953'ten beri görülen en düşük seviyeye geriledi.

Ülkede bu yılın tamamında üretimin yıllık bazda yüzde 15 azalarak 755 bin adet seviyesinde kalması, 2026'da üretimin yeniden büyümeye başlayarak 800 bin adetin üzerine çıkması bekleniyor.

SMMT İcra Direktörü Mike Hawes, küresel ekonomik belirsizlikler ve korumacı ticaret politikalarının dünya çapındaki otomotiv üretimini etkilediğini belirterek, İngiltere'nin de istisna olmadığını dile getirdi.

Bu nedenle bugünkü verileri "beklenmedik" olarak nitelendirilemeyeceğini ancak hayal kırıklığı yaratmaya devam ettiğini kaydeden Hawes, üretimin büyümeye dönmesi için emarelerin olduğunu ve sektörün bu düşüş eğilimini tersine çevirebileceğini aktardı.

Kaynak: AA

İngiltere, Otomobil, Ekonomi, Üretim, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere'de Otomobil Üretimi Tarihin En Düşük Seviyesinde - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti Kimse geline bakmadı Ünlü modelden görülmemiş düğün kıyafeti! Kimse geline bakmadı
İstanbul’da dehşete düşüren olay Tornavidayı defalarca başına sapladı İstanbul'da dehşete düşüren olay! Tornavidayı defalarca başına sapladı
Ayda 15 ton satıyor Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor Ayda 15 ton satıyor! Memurluktan istifa edip bu işe girdi, şimdilerde paraya para demiyor
Şehit polisin kızı da polis oldu Şehit polisin kızı da polis oldu
Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi Komşu bakan müjdeyi verdi: Türklere vize kolaylığı devreye girdi
Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında “annesini öldürmüş olabilir“ iddiası Ailesini yakarak katleden itfaiye eri hakkında "annesini öldürmüş olabilir" iddiası
Arda Deniz’in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış Arda Deniz'in hayatını kaybettiği teknedeki kavga bir hiç yüzünden çıkmış
6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı 6 yaşındaki oğlunun valizinde uyuşturucu bulunan anne oğluyla beraber gözaltına alındı
Görüntü Türkiye’den İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu Görüntü Türkiye'den! İki kadın sokak ortasında erkek kavgasına tutuştu
Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme Tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Murat Çalık için yeni gelişme
Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu ’’Bu halde uçağa nasıl bindin’’ Genç modelin uçakta giydiği kıyafet olay oldu! ''Bu halde uçağa nasıl bindin?''

11:39
Kavurucu sıcaklar ne zaman bitecek Uzmanı tarih verdi
Kavurucu sıcaklar ne zaman bitecek? Uzmanı tarih verdi
10:46
10 kahraman nasıl şehit oldu Görgü tanığından vahim iddia
10 kahraman nasıl şehit oldu? Görgü tanığından vahim iddia
09:36
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma F-16’lar konuşlandırıldı
Tayland ile Kamboçya arasında çatışma! F-16'lar konuşlandırıldı
08:47
Rusya’da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
Rusya'da 49 kişiyi taşıyan yolcu uçağı düştü
15:19
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
Kuruluş Osman sonrası imaj değişikliği! Burak Özçivit sakalına ve bıyığına veda etti
15:07
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
Pop yıldızı Christina Aguilera iç çamaşırını gösteren elbisesiyle galaya damga vurdu
15:06
Çeşme tatilinde talihsiz kaza Ece Uslu ameliyat oldu
Çeşme tatilinde talihsiz kaza! Ece Uslu ameliyat oldu
14:59
Canlı yayında bir garip ’’yumurta pişirme’’ deneyi İzleyenler pek inanmadı
Canlı yayında bir garip ''yumurta pişirme'' deneyi! İzleyenler pek inanmadı
14:49
Havacılık tarihinde yeni sayfa: Potansiyeli çok yüksek
Havacılık tarihinde yeni sayfa: Potansiyeli çok yüksek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.07.2025 11:51:48. #7.11#
SON DAKİKA: İngiltere'de Otomobil Üretimi Tarihin En Düşük Seviyesinde - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.