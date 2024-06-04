İngiltere'de Perakende Satışlar Mayısta Hafif Büyüme Gösterdi - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere'de Perakende Satışlar Mayısta Hafif Büyüme Gösterdi

İngiltere\'de Perakende Satışlar Mayısta Hafif Büyüme Gösterdi

İngiltere'de perakende satışlar, mayısta yıllık bazda yüzde 0,7 ile hafif büyüme gösterdi. Ülkede perakende satışlarda mayısta kaydedilen yıllık artış, son 3 aylık ortalama olan yüzde 0,3 büyümenin üzerinde gerçekleşti. Gıda satışları ise son 12 ay ortalamasının altında kalarak yüzde 3,6 arttı. Perakende sektöründe toparlanma işaretleri görülse de tüketici güveninin harcamaya dönüşmesi bekleniyor.

04.06.2024 10:03
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İngiltere'de perakende satışlar, mayısta yıllık bazda yüzde 0,7 ile hafif büyüme gösterdi.

İngiliz Perakendeciler Birliği (BRC) ve KPMG, mayıs ayı perakende satış verilerini yayınladı.

Buna göre, ülkede perakende satışlarda mayısta kaydedilen yıllık artış, son 3 aylık ortalama olan yüzde 0,3 büyümenin üzerinde gerçekleşti.

Perakende satışlarda mayısta geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 0,7 artış gerçekleşti ancak bu oran, son 12 aydaki ortalama yüzde 2 büyümenin gerisinde kaldı.

Ülkede gıda satışları mart-mayıs aylarını kapsayan 3 aylık dönemde yıllık bazda yüzde 3,6 arttı. Bu artış da son 12 ay ortalaması olan yüzde 6,4 büyümenin altında gerçekleşti.

Söz konusu dönemde gıda dışı satışlar yüzde 2,4, gıda dışı çevrim içi satışlar yüzde 1,5 geriledi.

BRC Üst Yöneticisi Helen Dickinson, verilere ilişkin değerlendirmesinde, mayısta ülkedeki resmi tatillere rağmen hava koşulları nedeniyle perakende satışların ılımlı bir artış gösterdiğini belirtti.

Gıda dışı satışlardaki düşüşe rağmen giyim, ev yapım malzemeleri ve bahçe ekipmanı satışlarının arttığını ifade eden Dickinson, bilgisayar satışlarındaki büyümenin ise Kovid-19 salgınından beri görülen en yüksek seviyeye ulaştığına dikkati çekti.

Dickinson, "Perakendeciler, Euro 2024 ve Olimpiyatlar gibi önemli etkinliklerin bu yaz tüketici güvenini destekleyeceği konusunda iyimserliğini koruyor." ifadesini kullandı.

KPMG İngiltere Tüketici, Perakende ve Eğlence Birimi Başkanı Linda Ellett de mayısta perakende satışlarındaki büyümenin asgari olduğunu ancak sektörün bazı toparlanma işaretleri gösterdiğini belirtti.

Gelecek haftalarda perakendeciler için yaz tatili talepleriyle ilgili alımların ve Euro 2024'ün yaratacağı hareketliliğin önemli olacağını vurgulayan Ellett, şunları kaydetti:

"Ekonomi iyileşiyor olabilir ancak sektörün sağlığı kırılgan olmaya devam ediyor ve tüketici güveninin harcamaya dönüştüğüne ilişkin net işaretler ortaya çıkana kadar büyük yatırımlar birçok kişi tarafından bekletiliyor. Genel seçim tarihinin belirlenmesiyle perakendeciler ekonomiyi canlandırmaya yardımcı olacak olumlu önlemler ve özellikle uzun süredir beklenen değişikliklerin nihayet yolda olduğuna dair işaretler duymak isteyeceklerdir."

Kaynak: AA

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