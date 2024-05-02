İngiltere'deki Taksi Şoförleri Uber'e Dava Açıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere'deki Taksi Şoförleri Uber'e Dava Açıyor

İngiltere\'deki Taksi Şoförleri Uber\'e Dava Açıyor

İngiltere'de yaklaşık 11 bin taksi şoföründen oluşan bir grup, 2012-2018 döneminde Londra'da taksi rezervasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Uber'e dava açacak. Şoförler, Uber'in taksi rezervasyon sistemini yanlış yönlendirdiğini ve özel kiralama lisans kurallarını ihlal ettiğini iddia ediyor. Dava yönetim firması RGL Management, şoförlerin talebinin en az 250 milyon sterlin değerinde olduğunu ve her taksi şoförünün yaklaşık 25 bin sterlin alacağını açıkladı.

02.05.2024 10:49
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İngiltere'de yaklaşık 11 bin taksi şoföründen oluşan bir grubun, 2012-2018 döneminde Londra'da taksi rezervasyon kurallarını ihlal ettiği gerekçesiyle Uber'e dava açacağı belirtildi.

İngiliz medyasında yer alan haberlere göre, Uber'in Mayıs 2012-Mart 2018 döneminde başkent Londra'daki faaliyetleri hakkında Yüksek Mahkeme'de bugün toplu dava açılacak.

Yaklaşık 11 bin taksi şoförü, Uber'in taksi rezervasyon sistemini nasıl işlettiği konusunda toplu taşıma sistemi operatörü Transport for London'ı yanlış yönlendirdiği ve bu nedenle özel kiralama lisans kurallarını ihlal ettiğini iddia ediyor.

Dava yönetim firması RGL Management, şoförlerin talebinin en az 250 milyon sterlin değerinde olduğu ve her taksi şoförünün yaklaşık 25 bin sterlin alacağı bilgisini paylaştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İngiltere'deki Taksi Şoförleri Uber'e Dava Açıyor - Son Dakika

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