İngiltere'den Çelik İthalatına Yeni Kota

İngiltere'nin gümrüksüz çelik ithalatına getirdiği yeni kotalar yarın yürürlüğe giriyor.

İngiltere, 1 Temmuz itibarıyla gümrüksüz çelik ithalatını sınırlayacak ve genel kota hacimlerini yüzde 51 azaltacak. Bu seviyenin üzerindeki ithalata ise yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacak. Söz konusu tarife, İngiltere'de üretilen çelik ürünlerinin ithalatında geçerli olacak.

Ülkede halihazırda yürürlükte olan çelik koruma kotaları ve yüzde 25'lik ek koruma vergisi, bugünden sonra uygulanmayacak.

Çelik üretiminde dünyada görülen kapasite fazlası ve yüksek operasyon maliyetleri nedeniyle İngiltere'nin ham çelik üretimi son 10 yılda yüzde 50'den fazla düşüş gösterdi.

İngiltere, çelik ithalatına kota sınırlamasını ülkedeki üretimi korumak ve ulusal altyapısını desteklemek amacıyla yürürlüğe koyuyor.

Çelik ithalatına yönelik bu tedbir, İngiliz hükümetinin çelik sektörünü canlandırmak, yurt içi üretimi sürdürülebilir seviyelere geri getirmek ve ulusal altyapı, savunma ve temiz enerji gibi kritik sektörleri desteklemek amacıyla oluşturduğu uzun vadeli stratejisinin parçası olarak görülüyor.