İngiltere Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 0,7 Büyüdü - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 0,7 Büyüdü

İngiltere ekonomisi ocak-mart döneminde yüzde 0,7 büyüme kaydetti. Bu, daha önce açıklanan yüzde 0,6'lık büyüme tahmininin yukarı yönlü revize edildiği anlamına geliyor. İlk çeyrekte hizmet sektörü yüzde 0,8, sanayi sektörü yüzde 0,6 büyürken, inşaat sektörü yüzde 0,6 daraldı. Ülke ekonomisi yıllık bazda yüzde 0,3 büyüme gösterdi, ancak nisanda aylık bazda büyüme kaydetmedi.

28.06.2024 09:37
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İngiltere ekonomisinde ocak-mart dönemine ilişkin büyüme tahmini yüzde 0,7'ye yükseltildi.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisi'nin (ONS) yılın ilk çeyreğine ilişkin açıkladığı büyüme verilerine göre, ocak-mart dönemi için daha önce açıklanan yüzde 0,6'lık büyüme tahmini yukarı yönlü revize edildi.

Buna göre, İngiltere ekonomisi yılın ilk çeyreğinde çeyreklik bazda yüzde 0,7 büyüdü. İngiltere ekonomisi 2023'ün üçüncü ve dördüncü çeyreğinde küçülmüştü.

Ülke ekonomisi ilk çeyrekte yıllık bazda ise yüzde 0,3 büyüme kaydederken, nisanda aylık bazda büyüme göstermedi.

Hizmet sektörü bu dönemde yüzde 0,8 ve sanayi yüze 0,6 büyürken, inşaat sektörü yüzde 0,6 daraldı.

Kaynak: AA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere Ekonomisi İlk Çeyrekte Yüzde 0,7 Büyüdü - Son Dakika

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