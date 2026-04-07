İngiltere Hizmet Sektörü PMI Düşüşte
İngiltere Hizmet Sektörü PMI Düşüşte

07.04.2026 12:47
İngiltere'de hizmet sektörü PMI, Mart'ta 50,5 puana gerileyerek son 11 ayın en düşüğünü gördü.

S&P Global, İngiltere'nin mart ayına ilişkin hizmet sektörü PMI verilerini yayımladı.

Buna göre, PMI verileri, hizmet sektöründe iş faaliyetlerindeki büyümenin belirgin şekilde yavaşladığını ortaya koydu. Büyümedeki ivme kaybı büyük oranda Orta Doğu'daki savaşın etkilerine yönelik endişeler nedeniyle iş dünyası ve tüketici harcamalarındaki zayıflamadan kaynaklandı.

Yakıt, taşımacılık ve ham madde fiyatlarındaki artışın da etkisiyle girdi maliyetleri enflasyonu son 11 ayın en yüksek seviyesine çıkarken bu durum kar marjları üzerinde baskı yarattı.

Böylece, İngiltere'de hizmet sektörü PMI martta 50,5 puana gerileyerek Nisan 2025'ten beri görülen en düşük seviyeye indi. Söz konusu nihai veri, mart ayı için açıklanan 51,2 puanlık öncü tahminin de altında kaldı. Hizmet PMI şubatta 53,9 puan olmuştu.

Birçok firma ABD/İsrail-İran savaşının etkilerinin Orta Doğu'daki çatışmanın mart ayında büyüme üzerinde baskı oluşturduğunu rapor etti.

Bölgesel istikrarsızlık ve artan küresel ekonomik belirsizlik, İngiltere hizmet sektöründe şirketlerin aldığı toplam yeni siparişlerde Kasım 2025'ten beri görülen ilk daralmaya yol açarken daralmanın hızı son 8 ayın en yüksek seviyesine ulaştı.

S&P Global Market Intelligence Ekonomi Direktörü Tim Moore, verilere ilişkin değerlendirmesinde, İngiltere'deki hizmet sağlayıcıların Orta Doğu'daki savaşın müşteri tarafında riskten kaçınma eğilimini artırması ve yatırım kararlarını erteletmesi nedeniyle üretim artışında belirgin bir yavaşlama yaşadığını belirterek, "İş dünyası ve tüketici harcamalarındaki kesintiler, iş faaliyetlerindeki genişleme hızının Nisan 2025'ten bu yana en düşük seviyeye gerilemesine yol açtı. Stagflasyon risklerinin arttığı görülüyor." ifadelerini kullandı.

Yakıt ve taşımacılık maliyetlerindeki artışın toplam girdi enflasyonunun hızlanmasına yol açtığını kaydeden Moore, şu bilgileri paylaştı:

"Orta Doğu'daki savaşın yol açtığı küresel ekonomik belirsizlik, İngiltere hizmet sektöründe iş dünyası güveninde ilave bir düşüşe neden oldu. Ocakta son 15 ayın en yüksek seviyesine ulaşan güven göstergeleri, sert şekilde geriledi. Hizmet sağlayıcılar, kırılgan iç ekonomik koşullara ve artan enflasyon ile yükselen borçlanma maliyetlerinin önümüzdeki dönemde müşteri talebi üzerindeki etkilerine yönelik endişelere sıkça dikkati çekiyor."

PMI verilerinin 50 ve üzerinde değer alması sektörde genişlemeye, 50'nin altında kalması ise daralmaya işaret ediyor.

Kaynak: AA

İngiltere, Ekonomi, Son Dakika

