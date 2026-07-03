İngiltere Hizmet Sektörü PMI En Düşük Seviyede - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İngiltere Hizmet Sektörü PMI En Düşük Seviyede

03.07.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İngiltere hizmet sektörü PMI, haziranda 48,8 puanla Ocak 2023'ten bu yana en düşük seviyeye indi.

İngiltere hizmet sektörüne ilişkin Satın Alma Yöneticileri Endeksi (PMI) 48,8 puanla Ocak 2023'ten beri görülen en zayıf performansı sergiledi.

S&P Global, İngiltere'de hizmet sektörüne ilişkin PMI haziran ayı verilerini yayımladı. Buna göre ülkede hizmet sektöründe aktivite haziranda üst üste ikinci ay olmak üzere düşmeye devam etti.

Hizmet sektörü PMI, haziranda 48,8 puanla Ocak 2023'ten bu yana en düşük düzeyde gerçekleşti. Böylece, hizmet sektörü PMI haziranda da daralma bölgesi olan 50 puanın altında kaldı.

Tüketiciye yönelik faaliyet gösteren şirketler, hazirandaki sıcak hava dalgasının müşteri trafiğini azalttığını raporladı. Buna karşılık, bazı konaklama sektörü işletmeleri FIFA Dünya Kupası kaynaklı talepte son dönemde bir artış yaşandığını bildirdi.

Birçok hizmet sağlayıcı, azalan iş ihtiyacı ve artan maliyet baskıları nedeniyle marjların sıkışmasına tepki olarak ya işten çıkarmalara gittiğini ya da gönüllü ayrılanların yerine yeni alım yapmadığını belirtti.

Kaynak: AA

İngiltere, Ekonomi, Finans, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere Hizmet Sektörü PMI En Düşük Seviyede - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sivas’ta Kızılırmak’ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2’si kayboldu Sivas'ta Kızılırmak'ta akıntıya kapılan 3 kişiden 2'si kayboldu
Zakkum yedikten sonra fenalaştı Zakkum yedikten sonra fenalaştı
Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu Gözaltına alınan Deniz Göktaş ile ilgili 185 CİMER başvurusu
İlk gününde yoğun ilgi Depozito makineleri önünde metrelerce sıra İlk gününde yoğun ilgi! Depozito makineleri önünde metrelerce sıra
Fenerbahçe’de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya Fenerbahçe'de Aziz Yıldırım ve Ali Koç yeniden karşı karşıya
Ankara’daki zirve öncesi Trump’tan NATO çıkışı 5 ülkenin ismini verdi Ankara'daki zirve öncesi Trump'tan NATO çıkışı! 5 ülkenin ismini verdi

12:06
Teklif Meclis’te En düşük emekli aylığı belli oldu
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
11:47
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
Balkonda asılı kalan çocuğu itfaiye kurtardı
11:31
Deniz Göktaş’a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu’na protesto
Deniz Göktaş'a destek için adliyeye giden Kılıçdaroğlu'na protesto
10:12
İran Hamaney’e veda ediyor Türkiye’den isimler de törende
İran Hamaney'e veda ediyor! Türkiye'den isimler de törende
10:04
Emekli ve memurun zam oranı netleşti İşte meslek meslek yeni maaşlar
Emekli ve memurun zam oranı netleşti! İşte meslek meslek yeni maaşlar
10:01
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.07.2026 13:14:56. #7.12#
SON DAKİKA: İngiltere Hizmet Sektörü PMI En Düşük Seviyede - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.