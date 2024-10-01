İngiltere İmalat Sektörü Büyüyor, Güven Düşüyor - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere İmalat Sektörü Büyüyor, Güven Düşüyor

İngiltere'de imalat sektörü eylülde büyümeye devam ederken, iş dünyası güveni 9 ayın en düşük seviyesinde.

01.10.2024 12:47
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İngiltere'de imalat sektörü eylülde beklentilere paralel şekilde büyümesini sürdürürken, iş dünyası güveni 9 ayın en düşük seviyesine indi.

S&P Global, İngiltere'de eylüle ilişkin imalat sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI) verilerini açıkladı.

Buna göre, ülkede imalat sektöründe üçüncü çeyrek sonunda üretim hacimlerinde önemli bir artış görüldü. Üretim ve yeni siparişler sürerken, iç pazar, büyümenin ana itici gücü olmaya devam etti.

İngiltere'de imalat sektörü PMI verisi eylülde 51,5 oldu. Bu büyüme seviyesi, ağustosta 26 ayın en yüksek seviyesi olan 52,5'e göre düşük olsa da beklentilere paralel gerçekleşti. Böylece, imalat PMI üst üste 5 ay boyunca büyüme bölgesi olan 50 seviyesinin üzerinde kaldı.

Öte yandan, iş dünyası güveni "bekle-gör" yaklaşımının belirginleşmesiyle son 9 ayın en düşük seviyesine geriledi.

Londra merkezli Yöneticiler Enstitüsünün (IoD) bugün yayımladığı IoD Yönetici Ekonomik Güven Endeksi'ne göre, İngiltere'de iş dünyası liderleri ekonomiye ilişkin giderek daha karamsar hale geliyor.

IoD endeksinde, iş dünyası güveni Aralık 2022'den beri en düşük seviyede bulunuyor.

Kaynak: AA

İş Dünyası, Ekonomi, Finans, Eylül, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere İmalat Sektörü Büyüyor, Güven Düşüyor - Son Dakika

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