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İngiltere Merkez Bankası, dijital sterlinin tedavüle sokulması konusunda henüz kesin bir karar vermedi - Son Dakika
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İngiltere Merkez Bankası, dijital sterlinin tedavüle sokulması konusunda henüz kesin bir karar vermedi

İngiltere Merkez Bankası (BoE), İngiliz Hazinesi ile yürütülen dijital sterlin projesi hakkında istişare raporunun sonuçlarını açıkladı. Raporda, paranın günlük yaşantıda merkezi bir rol oynadığı ve güven duyulmasının önemli olduğu belirtildi. Ancak, hükümet ve BoE henüz dijital sterlinin piyasaya sürülmesi konusunda kesin bir karar almadı. Dijital sterlin, nakit paranın yerini almayacak ve kullanımı vatandaşların tercihine bırakılacak.

İngiltere Merkez Bankası, dijital sterlinin tedavüle sokulması konusunda henüz kesin bir karar vermedi
25.01.2024 - 17:13,
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İngiltere Merkez Bankası (BoE), merkez bankası destekli "dijital sterlin"in tedavüle sokulmasına ilişkin hükümet ile istişarelerde henüz kesin bir kararın verilmediğini bildirdi.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), İngiliz Hazinesi ile yürütülen ve "dijital sterlin" olarak bilinen merkez bankası destekli resmi elektronik para birimi projesine ilişkin istişare raporunun sonuçlarını açıkladı.

Raporda, paranın günlük yaşantıda son derece merkezi bir rolünün olduğu, para birimine güven duyulmasının hayati önemde olduğu bildirildi.

İngiliz ekonomisinin giderek daha fazla dijitalleştiği, halkın nakit kullanımının her geçen gün biraz daha azaldığı vurgulanan raporda, buna karşın nakit paranın hala birçok insan için esas olduğu belirtilerek, "Nakit doğrudan İngiltere Merkez Bankası tarafından ihraç edildiğinden ekonominin kalbinde yer alır. Nakite güvenebilirsiniz." ifadesine yer verildi.

Raporda İngiliz hükümeti ve BoE'nin dijital sterlinin piyasaya sürülmesi konusunda henüz kesin bir karar almadığı da belirtilerek, "Paranın ve ödemelerin geleceğine yönelik çalışmalarımızın bir parçası olarak 'dijital pound' fikri üzerinde duruyoruz. Bu mevcut banknotlarımıza dijital bir tamamlayıcı olacaktır. Nakit paranın yerini almayacaktır." bilgisini paylaştı.

Tüketicilerin paralarını ne şekilde kullandıklarına ilişkin kişisel tercihlerinin korunmasına özen gösterilmesinin amaçlandığı belirtilen raporda, dijital pound kullanıp kullanmanın vatandaşların tercihine bırakılacağı kaydedildi.

Raporda, dijital sterlinin tedavüle sokulması konusunda söz hakkının da İngiliz parlamentosunda olacağının altı çizilerek, " Parlamento, dijital poundun başlatılmasına ilişkin herhangi bir karar öncesinde, birincil mevzuatın çıkarılması yoluyla söz sahibi olacak." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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İngiltere Merkez Bankası, Hükümet, Teknoloji, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere Merkez Bankası, dijital sterlinin tedavüle sokulması konusunda henüz kesin bir karar vermedi - Son Dakika


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