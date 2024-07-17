İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri zayıfladı - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri zayıfladı

İngiltere'de hizmet enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası, İngiltere Merkez Bankası'nın ağustostaki toplantısında faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentiler zayıfladı. BoE'nin sıkılaşma adımları devam ederken, enflasyonun hedef seviyeye ulaşması ve sürdürülebilir şekilde bu seviyede kalması bekleniyor.

17.07.2024 11:10
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İngiltere'de haziranda özellikle hizmet enflasyonunun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesi sonrası, İngiltere Merkez Bankasının (BoE) ağustostaki toplantısında faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentiler zayıfladı.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, BoE, ülkede tüketici fiyatlarının artmasıyla sıkılaşma döngüsüne Aralık 2021'de politika faizinde 150 baz puan artışla başladı ve faizi yüzde 0,250'ye yükseltti.

Politika faizini 2022'de üst üste dört kez 250'şer baz puan yükselten BoE, 2022'nin ikinci yarısındaki keskin artışlarla politika faizini yıl sonunda yüzde 3,50'ye çıkardı.

BoE'nin sıkılaşma adımları 2023'te de devam etti ve banka 2023'teki ilk 5 toplantısında da politika faizini yükselterek yüzde 5,25'e taşıdı. BoE, politika faizini Ağustos 2023'ten beri yüzde 5,25'te sabit tutuyor.

İngiltere'de enflasyon ise tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid-19 salgını ve Brexit'in etkilerine bağlı olarak 2021'de artmaya başlamasının ardından Ekim 2022'de yüzde 11,1 ile son 40 yılın en yüksek seviyesini gördü. Ülkede enflasyon zirvenin ardından düşüşe geçse de uzun süre yapışkan kalmayı sürdürdü.

BoE yetkilileri, enflasyonun yüzde 2 hedefine ulaşacağı ve sürdürülebilir şekilde bu seviyede kalacağına ilişkin güçlü kanıt görene kadar para politikasında sıkı duruşu sürdüreceğini ifade etti.

İngiliz Ulusal İstatistik Ofisinin bugün açıkladığı verilere göre, ülkede yıllık enflasyon haziranda yüzde 2 oldu.

Manşet enflasyon üst üste iki aydır BoE'nin hedefi olan yüzde 2 seviyesinde gerçekleşse de enerji ve gıda fiyatları hariç tutulan çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 3,5 hesaplandı.

Taylor Swift konserleri hizmet sektörü fiyatlarını kısmen etkiledi

BoE'nin para politikası kararları için yakından takip ettiği ve yurt içi enflasyon baskılarının göstergesi olan hizmet enflasyonu ise yıllık bazda yüzde 5,7 olarak ölçüldü. Beklenti hizmet enflasyonunun haziranda yüzde 5,1'e gerileyeceği yönündeydi.

Hizmet sektörü enflasyonunun yapışkan kalmasında ülkede geçen ay ABD'li sanatçı Taylor Swift konseri nedeniyle yapılan harcamaların kısmen etkili olabileceğini düşünen ekonomistlere göre, haziran enflasyon verileri BoE'nin 1 Ağustos'taki para politikası kurulu toplantısında faiz indirimine gidebileceğine ilişkin beklentileri zayıflattı.

"Faiz indirimi ihtimali ince bir dengede"

Deutsche Bank İngiltere Başekonomisti Sanjay Raja, verilere ilişkin değerlendirmesinde, "Piyasalar ağustosta faiz indirimine ilişkin beklentilerini yüzde 50'den yüzde 25'e düşürdü. Manşet ve çekirdek enflasyon beklentilerimize paralel gerçekleşti ancak hizmet enflasyonu bir kez daha sürpriz yaptı. Bu, hizmet enflasyonunun üst üste beklentileri aştığı üçüncü ay oldu." ifadelerini kullandı.

Otel fiyatlarındaki artışın hizmet enflasyonunun yükselmesine yol açtığını belirten Raja, canlı müzik etkinlikleri fiyatlarının da arttığını ve Taylor Swift konserinin etkisinin hissedildiğini aktardı.

Raja, bugünkü verilerin BoE'nin faiz indirimi için yeterince cesaret verici olmadığını dile getirerek, "Ağustosta faiz indirimi ihtimalinin ince bir dengede oturduğunu düşünüyoruz. Artık mayıs ayı ücret ve işsizlik verileri bu kararda daha güçlü bir belirleyici olacak." değerlendirmesinde bulundu.

Capital Economics İngiltere Başekonomisti Paul Dales de manşet enflasyonun BoE'nin yüzde 2 hedefiyle uyumlu kalsa da asıl önemli olan noktanın hizmet enflasyonundaki istikrar olduğunu kaydetti.

Hizmet enflasyonunun yüksek kalmasının kısmen Taylor Swift konserlerinin geçici etkilerinden kaynaklanmış olabileceğini dile getiren Dales, "Hizmet enflasyonu haziranda yüzde 5,7'de kalarak, BoE'nin mayısta tahmin ettiği yüzde 5,1'in oldukça üzerinde gerçekleşti. Sonuç olarak, ağustosta bir faiz indirimi olasılığı biraz daha azaldı." ifadelerini kullandı.

Gözler yarın açıklanacak ücret verilerinde

Direktörler Enstitüsü Başekonomisti Anna Leach de BoE'nin manşet enflasyonun beklentilerle uyumlu kalmasından dolayı rahatlayacağını ancak hizmet enflasyonunun yüzde 5,7 ile beklentilerin oldukça üzerinde kalmasının bu rahatlamayı azaltacağını anlattı.

"Yurt içi enflasyonist baskıların önemli bir ölçütü olan hizmet enflasyonundaki yapışkanlık, ağustosta faiz indirimi olasılığını azaltıyor." ifadesini kullanan Leach, BoE'nin yaz aylarında faiz indirimine gidip gitmeyeceğini görmek için gözlerin yarın açıklanacak ücret verilerinde olacağını belirtti.

Leach, enerji fiyatlarındaki artışın yapışkan hizmet enflasyonunu güçlendirmesi nedeniyle enflasyonun gelecek aylarda bir miktar yükselebileceğini dile getirerek, "Ancak her şey yolunda giderse, enflasyon daha da ılımlı bir seyir izleyerek faiz oranlarındaki düşüş eğilimini destekleyecektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

İngiltere Merkez Bankası, Banka, Finans, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İngiltere Merkez Bankası'nın faiz indirimi beklentileri zayıfladı - Son Dakika

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