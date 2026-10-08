İngiltere Merkez Bankası'nın yeni banknotlarında 4 yaban hayvanı ana görsel olacak - Son Dakika
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İngiltere Merkez Bankası'nın yeni banknotlarında 4 yaban hayvanı ana görsel olacak

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İngiltere Merkez Bankası, 500 bin kişinin katıldığı istişarenin ardından yeni banknotlarda Atlantik martısı, peçeli baykuş, bombus arısı ve Avrupa kirpisini ana görsel seçti. Hangi hayvanın hangi kupürde olacağı ileride açıklanacak, serinin birkaç yıl içinde dolaşıma girmesi bekleniyor.

İngiltere Merkez Bankası (BoE), ülkenin yaban hayatını temsil etmek üzere Atlantik martısı, peçeli baykuş, sarı kuyruklu bombus arısı ve Avrupa kirpisinin yeni banknot serisinde ana görseller olarak yer alacağını bildirdi.

BoE'den yapılan açıklamaya göre, karar yaklaşık 500 bin kişinin banknotlarda hangi yerli yaban hayvanlarını görmek istediklerinin sorulduğu kamuoyu istişare sürecinin ardından alındı.

Katılımcılar, memeliler, kuşlar ile iki yaşamlılar (amfibiler), böcekler ve balıklar olmak üzere üç kategoride, İngiltere'nin yaban hayatı uzmanlarından oluşan bir kurulun katkısıyla belirlenen 18 hayvanlık listeden seçim yaptı.

BoE, istişareden elde edilen görüşleri değerlendirerek, her bir banknot kupürü için bir hayvan olmak üzere 4 hayvan belirledi. Seçilen hayvanlar, BoE'nin ayırt edici, sahteciliğe karşı dayanıklı ve İngiltere'yi temsil eden bir banknot serisi oluşturma hedefleri kapsamında belirlendi.

Peçeli baykuş, sarı kuyruklu bombus arısı ve Avrupa kirpisi kendi kategorilerinde en fazla tercih edilen hayvanlar oldu. Atlantik martısı ise en popüler deniz canlısı olduğu için seçildi.

Hangi hayvanın hangi kupürde yer alacağına ilerleyen süreçte karar verilecek ve bu bilgi, yeni banknotların dolaşıma girmesine daha yakın bir tarihte açıklanacak.

Seçilen hayvanlar yeni serinin ana görsellerini oluşturacak olsa da banknot tasarımlarında, tasarımları tamamlamak amacıyla doğadan başka unsurlara da yer verilecek.

Yeni seri, kraliyetin temsilcisinin portresini de içermeye devam edecek. Yeni seri banknotların gelecek birkaç yıl içinde dolaşıma girmesi bekleniyor.

Kaynak: AA
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