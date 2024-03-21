İngiltere Merkez Bankası politika faizini yüzde 5,25'te sabit tuttu

BTP Genel Başkanı Hüseyin Baş: Türkiye'de ideolojik bölünmelerin sebebi menfaatçi siyasi yapılanmalar

Bağımsız Türkiye Partisi (BTP) Genel Başkanı Hüseyin Baş, canlı yayın konuğu olduğu televizyon programında gündemi değerlendirdi. Baş, “Türkiye'de ideolojiler üzerinde tepinen siyasi yapılanmalar var. Bu ideolojik bölünmelerin sebebi, bu kamplaşmalardan menfaat edinen kişilerin ortada oluşu. Sayın cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 22- 23 yıllık iktidarını aslında bu kamplaşmaya borçlu. Ana muhalefet Cumhuriyet Halk Partisi de bu ana muhalefet pozisyonunu aynı ideolojik kamplaşmaya borçlu. Dolayısıyla ne oluyor burada; birisi düşmüş olursa diğeri de düşmüş oluyor" dedi.