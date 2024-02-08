İngiltere Merkez Bankası Üyesi Catherine Mann: Enflasyon Hala Kalıcı Bir Şekilde İvmelenme Riski Taşıyor - Son Dakika
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Ekonomi

İngiltere Merkez Bankası Üyesi Catherine Mann: Enflasyon Hala Kalıcı Bir Şekilde İvmelenme Riski Taşıyor

İngiltere Merkez Bankası Üyesi Catherine Mann: Enflasyon Hala Kalıcı Bir Şekilde İvmelenme Riski Taşıyor

İngiltere Merkez Bankası (BoE) Parasal Politika Komitesi Üyesi Catherine Mann, ülkede enflasyonun halen kalıcı bir şekilde ivmelenme riski olduğunu belirtti. Mann, bankanın son komite toplantısında politika faizinin artırılması yönünde oy kullandığını ve enflasyonun zararlı maliyetleriyle mücadele edilebilmesi amacıyla bu adımın atılması gerektiğini ifade etti. Mann, ülkede yavaş arz büyümesi ve mevcut yukarı yönlü riskler nedeniyle enflasyon ivmesinin devam etme olasılığının bulunduğunu ve istihdam görünümünün hala sıkı olduğunu vurguladı.

08.02.2024 19:13
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İngiltere Merkez Bankası (BoE) Parasal Politika Komitesi Üyesi Catherine Mann, ülkede enflasyonun halen kalıcı bir şekilde ivmelenme riski olduğu uyarısında bulundu.

Mann, "Resmi Parasal ve Finansal Kurumlar Forumu"nda yaptığı konuşmada, ülkede enflasyonun zararlı maliyetleriyle mücadele edilebilmesi amacıyla bankanın son komite toplantısında politika faizinin artırılması yönünde oy kullandığını belirtti.

Ülkede yavaş arz büyümesi ve mevcut yukarı yönlü riskler nedeniyle halen enflasyon ivmesinin kalıcı bir şekilde devam etme olasılığı bulunduğunu ve ülkede istihdam görünümünün halen sıkı olduğunu dile getiren Mann, "Enflasyon, tüm haneleri ve en şiddetli şekilde düşük gelirlileri etkileyen vergilerin en zararlısıdır." ifadesini kullandı.

BoE, 1 Şubat'ta politika faizini beklentiler doğrultusunda 15 yılın en yüksek seviyesi olan yüzde 5,25'te sabit bırakmıştı.

BoE'den yapılan açıklamada, Para Politikası Kurulunun (PPK) toplantısında, üyelerin 6'ya 3 olmak üzere politika faizinin yüzde 5,25'te sabit kalması yönünde oy kullandığı belirtilmişti.

Üyelerden ikisinin faizin 25 baz puan artışla yüzde 5,5'e çıkarılması ve birinin de 25 baz puan indirilerek yüzde 5'ye çekilmesi yönünde görüş bildirdiği aktarılan açıklamada, ülke ekonomisinde yavaş bir toparlanma görülmesinin beklendiği, işgücü piyasasının soğumaya devam etmesine rağmen tarihsel olarak hala sıkı olduğu ifade edilmişti.

BoE Başkanı Andrew Bailey ise politika faiz kararının ardından düzenlenen basın toplantısında bankanın henüz politika faizinde indirim adımı atabilecek noktada olmadığını ve faiz indirimi konusunda spekülasyon yapmak istemediğini belirtmişti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi İngiltere Merkez Bankası Üyesi Catherine Mann: Enflasyon Hala Kalıcı Bir Şekilde İvmelenme Riski Taşıyor - Son Dakika


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