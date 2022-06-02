İnşaat birim fiyatları güncellendi

Pandemi sonrası dünya genelinde artan enflasyon ve savaş gündemi sonrası inşaat malzemelerindeki fiyat artışları sebebiyle sektörde yaşanan sıkıntı çözülüyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından her yılın ocak ayında olmak üzere yılda bir kez yayımlanan "inşaat birim fiyatlarında" güncelleme yapıldı. Güncel fiyatlar yfk.csb.gov.tr adresinde yayımlandı.

"Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi", 1.6.2022 tarih ve 31854 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Kararname ile 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'nin 97'nci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi ile 112'nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde yer alan "...ve yayımlamak" ibaresi, "... yayımlamak ve gerekli görülen hallerde yayımlanan rayiç ve birim fiyatları güncellemek" şeklinde değiştirildi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından her yılın ocak ayında olmak üzere yılda bir kez yayımlanan "inşaat birim fiyatları", yapılan bu değişiklikle güncellenerek yeniden yayımlandı. Bakanlığın resmi internet sitesi www.csb.gov.tr adresinden Türkçe, İngilizce ve Rusça dillerinde yayımlanan "İnşaat ve Tesisat Birim Fiyatları Kitabı" PDF formatında indirilebiliyor. Yeni birim fiyatlarına yfk.csb.gov.tr adresindeki "birim fiyatlar" başlığından ulaşılabiliyor.

İnşaat sektörünü rahatlatacak

Pandemi, tedarik zincirinde yaşanan aksaklıklar ve savaş gündemi gibi nedenlerle dünya genelinde artan enflasyon, inşaat malzeme fiyatlarında da artışa neden olmuştu. İnşaat ihalesi yapacak kamu idareleri, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkanlığı tarafından yılda bir kez yayımlanan birim fiyatlarını esas aldığı için yükleniciler ihalelere teklif vermekte zorlanıyordu. - ANKARA