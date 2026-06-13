İnşaat Çalışmaları Nedeniyle Trafik Uyarısı - Son Dakika
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İnşaat Çalışmaları Nedeniyle Trafik Uyarısı

13.06.2026 08:55
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Karayollarında bakım ve onarım çalışmaları devam ediyor, sürücüler dikkatli olmalı.

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu bünyesindeki 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Yolun 179 ile 188. kilometreleri arasındaki çalışmaların 1 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Denizli istikameti 11-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle trafik akışı Aydın istikametinden sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nda Tarsus Batı-D400 kavşaklarındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 92-95. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 4-5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Çorum-Mecitözü yolunun 8-10 kilometreleri ile Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 29-37. kilometrelerindeki Kale-1, Kale-2, Akarşen, Narlık ve Sameli tünellerindeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 15-19 Haziran döneminde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Karamanlı-Yeşilova yolunun 41-44. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.

Kaynak: AA

3. Sayfa, Ekonomi, İnşaat, Trafik, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

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