İnşaat Çalışmaları Nedeniyle Trafik Uyarısı

Kara yollarının yapım, bakım ve onarım çalışmaları sürdürülen kesimlerinde yavaş gidilmesi, trafik işaret ve işaretçilerine uyulması gerekiyor.

Karayolları Genel Müdürlüğünün yol durumu bültenine göre, Kınalı-Tekirdağ-Çanakkale-Savaştepe Otoyolu Projesi Malkara-Çanakkale Kesimi Otoyolu bünyesindeki 1915 Çanakkale Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmaları yapılıyor. Yolun 179 ile 188. kilometreleri arasındaki çalışmaların 1 Temmuz'da tamamlanması planlanıyor.

Aydın-Denizli Otoyolu'nun Denizli istikameti 11-16. kilometrelerinde üstyapı yenileme çalışması nedeniyle trafik akışı Aydın istikametinden sağlanıyor.

Çeşmeli-Mersin-Tarsus Otoyolu'nda Tarsus Batı-D400 kavşaklarındaki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşım kontrollü devam ediyor.

Afyonkarahisar-Konya yolunun 92-95. kilometrelerinde yapım çalışmaları dolayısıyla Afyonkarahisar-Konya istikameti trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü gerçekleştiriliyor.

Ankara-Kırıkkale-Delice Otoyolu yapım çalışmaları nedeniyle Ankara-Kırıkkale yolunun Kırıkkale-Ankara istikameti 4-5. kilometreleri trafiğe kapatılarak ulaşım diğer istikametten iki yönlü sürdürülüyor.

Nevşehir-Kayseri yolunun 57-58. kilometrelerindeki yapım çalışmaları sebebiyle ulaşıma bölünmüş yolun bir kesiminden iki yönlü izin veriliyor.

Çorum-Mecitözü yolunun 8-10 kilometreleri ile Malatya-Gölbaşı yolunun 0-1. kilometrelerindeki yapım çalışmaları dolayısıyla ulaşım kontrollü sağlanıyor.

Artvin-Erzurum yolunun 29-37. kilometrelerindeki Kale-1, Kale-2, Akarşen, Narlık ve Sameli tünellerindeki elektrik, elektronik sistemleri bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle 15-19 Haziran döneminde ulaşım tek şeritten kontrollü sağlanacak.

Karamanlı-Yeşilova yolunun 41-44. kilometrelerindeki üstyapı yenileme çalışmaları sebebiyle sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekiyor.