İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 69,98 arttı, aylık yüzde 2,11 arttı - Son Dakika
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Ekonomi

İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 69,98 arttı, aylık yüzde 2,11 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,98 arttı. Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 68,44 arttı, aylık yüzde 2,14 arttı. Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 75,15 arttı, aylık yüzde 2,03 arttı.

10.05.2024 11:20
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İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 69,98 arttı, aylık yüzde 2,11 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mart ayı İnşaat Maliyet Endeksi'ni açıkladı. Buna göre, inşaat maliyet endeksi, 2024 yılı Mart ayında bir önceki aya göre yüzde 2,11 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 69,98 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,54 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,30 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 55,17 arttı, işçilik endeksi yüzde 108,04 arttı.

Bina inşaatı maliyet endeksi yıllık yüzde 68,44 arttı, aylık yüzde 2,14 arttı

Bina inşaatı maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,14 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 68,44 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,64 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,24 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 52,77 arttı, işçilik endeksi yüzde 107,45 arttı.

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 75,15 arttı, aylık yüzde 2,03 arttı

Bina dışı yapılar için inşaat maliyet endeksi, bir önceki aya göre yüzde 2,03 arttı, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 75,15 arttı. Bir önceki aya göre malzeme endeksi yüzde 2,25 arttı, işçilik endeksi yüzde 1,54 arttı. Ayrıca bir önceki yılın aynı ayına göre malzeme endeksi yüzde 62,93 arttı, işçilik endeksi yüzde 110,27 arttı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnşaat maliyet endeksi yıllık yüzde 69,98 arttı, aylık yüzde 2,11 arttı - Son Dakika

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