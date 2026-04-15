İnşaat Üretim Endeksi Şubatta %5,9 Arttı

15.04.2026 10:29
TÜİK, inşaat üretim endeksinin şubatta yıllık %5,9 arttığını açıkladı. Aylık bazda ise %1,3 azaldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), şubat ayına ilişkin inşaat üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre endeks, şubat ayında yıllık bazda yüzde 5,9 artış kaydetti.

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde endeksin, söz konusu ayda geçen yılın aynı ayına kıyasla bina inşaatı sektöründe yüzde 4,9, bina dışı yapıların inşaatında yüzde 12 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 5,5 yükseldiği görüldü.

İnşaat üretim endeksi, şubatta aylık bazda ise yüzde 1,3 azaldı.

Endeks, bina inşaatı sektöründe aylık yüzde 2,5 azalış gösterirken bina dışı yapıların inşaatında yüzde 1,2 ve özel inşaat faaliyetlerinde yüzde 1,3 artış gösterdi.

Kaynak: AA

