İnşaat Üretimi Yüzde 2,1 Arttı - Son Dakika
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İnşaat Üretimi Yüzde 2,1 Arttı

17.06.2026 10:59
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TÜİK verilerine göre inşaat üretimi yıllık yüzde 2,1 artış gösterdi, bina dışı yapılar ön plana çıktı.

(ANKARA) - Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) verisine göre, inşaat üretimi yıllık yüzde 2,1 arttı.

TÜİK, nisan ayına ilişkin "İnşaat Üretim Endeksi" verilerini açıkladı. Buna göre, inşaatın alt sektörleri incelendiğinde, nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki yılın aynı ayına göre aynı kalırken, bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 12,3 arttı. Özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksinde de yüzde 2,7 artış kaydedildi.

İNŞAAT ÜRETİMİ AYLIK ARTTI

İnşaatın alt sektörleri incelendiğinde, nisan ayında bina inşaatı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 0,9 arttı. Bina dışı yapıların inşaatı sektörü endeksi yüzde 1,4 artarken, özel inşaat faaliyetleri sektörü endeksi ise yüzde 0,5 azaldı.

Kaynak: ANKA

Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, İnşaat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi İnşaat Üretimi Yüzde 2,1 Arttı - Son Dakika

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