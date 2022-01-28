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İnsan kaynaklarının 'Rüya Takımı' kuruldu - Son Dakika

İnsan kaynaklarının 'Rüya Takımı' kuruldu

28.01.2022 13:01
İnsan kaynaklarının 'Rüya Takımı' kuruldu

Çalışan esenliği platformu Wellbees, 10 ülkede 100 binin üzerinde çalışanın kullandığı uygulamasını ve içeriklerini global ölçekte geliştirmek üzere İnsan Kaynakları Danışma Kurulu oluşturdu.

Çalışan esenliği platformu Wellbees, 10 ülkede 100 binin üzerinde çalışanın kullandığı uygulamasını ve içeriklerini global ölçekte geliştirmek üzere İnsan Kaynakları Danışma Kurulu oluşturdu. Wellbees Kurucusu Melis Abacıoğlu tarafından 'insan kaynaklarının rüya takımı' olarak tanımlanan kurulda yer alan Claudia Lambrichs, Gjis Heidstra, Gregor Henderson, Josh Bersin, Mel Gee Kee ve Sesil Pir çalışmalarını 6 farklı ülkede yürütüyor.

Çalışanlarının mutluluğunu ve bağlılığını önemseyen şirketler, her bireyin ihtiyacının farklı olduğu düşüncesinden hareketle kişiselleştirilmiş esenlik deneyimlerine yöneliyor. 10 ülkede, 37 şirkette toplamda 100 binin üzerinde kullanıcısı bulunan yeni nesil çalışan esenliği platformu Wellbees, esenliğin tüm alanlarında bu deneyimi sunmak üzere uygulamasını ve içeriklerini zenginleştirirken, önemli bir adım daha atarak Wellbees İnsan Kaynakları Danışma Kurulu'nu kurdu. İnsan kaynakları ve esenlik alanında dünyanın önde gelen isimlerinin tamamen gönüllü olarak yer aldığı kurul, Wellbees'in global ölçekte gelişmesine ve esenlik alanında trendleri belirlemesine katkı sağlayacak.

"Çalışanların dijital ortamda da sosyalleşmelerini hedefliyoruz"

İnsan Kaynakları Danışma Kurulu'nda farklı deneyim ve bakış açılarına sahip profesyonelleri bir araya getirdiklerini söyleyen platforumun kurucusu Melis Abacıoğlu, "İnsan kaynakları son yıllarda, özellikle de pandeminin etkisiyle şirket içinde stratejik bir departmana evrildi. Bu da fonksiyonlarının dijitalleşmesini hızlandırdı. Biz de insan kaynakları teknolojisi üreten bir şirket olarak, sunduğumuz yenilikçi çözümler ile çalışanların dijital ortamda önce bireysel gelişimlerini hedefliyor, sonrasında kendilerini iyi hissettikleri alanları çalışma arkadaşlarıyla paylaşarak sosyalleşmelerini sağlıyoruz. Bu çalışmalarımızı geliştirip zenginleştirmek amacıyla oluşturduğumuz Wellbees İnsan Kaynakları Danışma Kurulu'nun üyeleri, insan kaynakları ve esenlik alanında çalışan, bu alanlardaki trendlere yön veren isimler. Wellbees olarak insan kaynaklarının rüya takımını kurduk! Şimdi hep birlikte kullanıcılarımıza çok daha zengin ve kişiselleştirilmiş içerikler sunmaya odaklanacağız" dedi. Abacıoğlu ayrıca, bu üyelerin çalışmalarını sürdürdükleri ülkelerde büyümeyi hedeflediklerini de sözlerine ekledi. - İSTANBUL

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Rüya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İnsan kaynaklarının 'Rüya Takımı' kuruldu - Son Dakika Ekonomi


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