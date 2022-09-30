Kireçlenmenin kısa sürede tedavisi mümkün - Son Dakika
Üye Girişi

Kireçlenmenin kısa sürede tedavisi mümkün

30.09.2022 11:36
Kireçlenmenin kısa sürede tedavisi mümkün

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, osteoartrit (kireçlenme) tedavisine ilişkin, VitaFLEX hyalüronik asit uygulamasının en temel görevinin ağrıyı kesmek ve eklemlere hareket kabiliyeti kazandırmak olduğunu belirterek, "Sıvı takviyesinin, eklemi beslemesi ve aşınmış kıkırdak parçalarını bir araya...

INVAMED Başkanı Raşit Dinç, osteoartrit (kireçlenme) tedavisine ilişkin, VitaFLEX hyalüronik asit uygulamasının en temel görevinin ağrıyı kesmek ve eklemlere hareket kabiliyeti kazandırmak olduğunu belirterek, "Sıvı takviyesinin, eklemi beslemesi ve aşınmış kıkırdak parçalarını bir araya toplaması dizin tedavisine yönelik etkili bir çözüm sunuyor. Tedavinin etkisi ortalama 5-6 ay sürer. Etkisi geçince yeniden sıvı enjeksiyonu yaptırmak gerekir." ifadelerini kullandı.

INVAMED'den yapılan açıklamaya göre, halk arasında "kireçlenme" olarak bilinen osteoartrit, dünya çapında milyonlarca insanı etkileyen artritin en yaygın şekli konumunda. Eklemlerde bozulmaya yol açan bu hastalık, hastaların yaşam kalitesini etkileyen eklem ağrılarına neden olmakla birlikte, özellikle 50 yaş üstü kişilerde sakatlanmalara neden olabiliyor.

Yoğunlukla 50 yaş üstü kişilerde görülen eklem hastalıkları son yıllarda orta yaş grubunda da sıkça rastlanıyor. Eklemlerin baş düşmanı olan obezitenin artık orta yaş grubunu ve hatta gençleri de tehdit etmesi bu durumun en önemli nedeni olarak öne çıkıyor.

Eklem içi sıvı kaybı en çok ağır işlerde çalışanlar, fazla kilolu, az hareket eden, az su tüketenler, aşırı fiziksel aktiviteye sahip olan, kalsiyum eksikliği yaşayan kişiler, şeker hastaları ve kireçlenme sorunları olan kişilerde görülüyor.

Yaşın ilerlemesi ile birlikte vücudun sıvı kaybı kaçınılmaz olarak ortaya çıkıyor. Uzmanlara göre, eklemlerin çok fazla ya da çok az kullanılması, aşırı sportif faaliyetler veya spordan ve hareketten tamamen uzak bir hayat sürmek eklemlerin güçsüzleşmesine sebep olabiliyor. Bu gibi durumlarda alternatif yöntemlerle vücuda destek veren uygulamalara ihtiyaç doğuyor.

INVAMED Laboratuvarlarında geliştirilen ve Türkiye'de üretilen VitaFLEX hyalüronik asit, osteoartrit rahatsızlığını, kemik deformasyonlarını, eklem kıkırdak hasarlarını ve sinoviyal iltihap şikayetlerini gideriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen INVAMED Başkanı Raşit Dinç, hyalüronik asit üretimi ve faydalarına ilişkin şunları kaydetti:

"Vücudu çalışan bir makine olarak düşünürsek, nasıl ki makine parçalarının birbirini eskitmemesi, zarar vermemesi ve aşınmaması için yağlama yapılması gerekiyorsa vücudumuzdaki en büyük iki kemik olan diz kemiklerinin de birbirine sürtünüp aşındırma yapmaması, ekleme zarar vermemesi için eklem içerisinde yer alan bu sıvının yeterli oranda temin edilmesi, aksi takdirde dışarıdan eklem içerisine enjekte edilmesi gerekiyor."

VitaFLEX hyalüronik asit uygulamasının en temel görevinin ağrıyı kesmek ve eklemlere hareket kabiliyeti kazandırmak olduğunu belirten Dinç, "Sıvı takviyesinin, eklemi beslemesi ve aşınmış kıkırdak parçalarını bir araya toplaması dizin tedavisine yönelik etkili bir çözüm sunuyor. Tedavinin etkisi ortalama 5-6 ay sürer. Etkisi geçince yeniden sıvı enjeksiyonu yaptırmak gerekir." değerlendirmesinde bulundu.

Dinç, hyalüronik asit enjeksiyonlarının, eklem kıkırdağında koruyucu etki gösterdiği için yıpranmayı önlediğini aktararak, bu işlemin hastanın ağrılarını hafiflettiğini ve böylelikle hastanın hayat kalitesinin artırdığını bildirdi.

YORUMLAR
500
Başkan Bilgin: Hedefimiz su kesintisi yapmadan su sorununu çözmek Başkan Bilgin: Hedefimiz su kesintisi yapmadan su sorununu çözmek Son dakika haberi | İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, GÖÇÜK ALTINDA KALAN OPERATÖR ÖLDÜ Son dakika haberi | İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ, GÖÇÜK ALTINDA KALAN OPERATÖR ÖLDÜ Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabında çalışmalar sürüyor Sivas'ın su sorununu çözecek projenin ilk etabında çalışmalar sürüyor
Kaynak: AA

su, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Kireçlenmenin kısa sürede tedavisi mümkün - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
18:06 TFF Başkan Danışmanı Hilmi Gökçınar görevinden istifa etti
17:48 Rusya lideri Putin'in, ilhak kararına Zelenski'den hamle: Hızlandırılmış NATO üyeliği için resmen başvuru yaptık
17:46 ABD'den Rusya'nın ilhak kararına sert hamle: Rus Merkez Bankası Başkanı dahil yüzlerce Rus şahıs ve kuruluşa yaptırım uygulanacak
17:18 Rekor kıran dolar, haftanın son işlem gününü 18,53'ten kapattı
17:11 Başakşehir'de yalnızca 21 dakika süre alan Mesut Özil, ameliyat masasına yatıyor!
17:09 Putin'in Moskova'daki konuşması esnasında Çeçenistan lideri Kadirov'un gözyaşları gündem oldu!
16:54 Nişanlısıyla yaşadığı evde başka kadının iç çamaşırını bulunca intihar eden ünlü haber spikerinin bıraktığı not ortaya çıktı
16:38 Badem toparken gözüne sinek kaçan hastanın nefes borusundan sinek larvası çıktı
16:16 Azra'nın katilinin cenazesini alan abladan şaşkına çeviren sözler: Gurur duyuyorum kardeşimle, onurlu bir şekilde gitti
16:14 Ve beklenen oldu: Hadise ve Mehmet Dinçerler resmen boşandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2022 18:18:18. #1.11#
SON DAKİKA: Kireçlenmenin kısa sürede tedavisi mümkün - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement