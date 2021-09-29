Invamed-RD Global'e Dünya Kalp Günü'nde "anlamlı" ziyaret

Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç başkanlığındaki heyet, 29 Eylül Dünya Kalp Günü dolayısıyla kalp ve damar cerrahisi alanında pek çok ürün üreten Invamed-RD Global Ar-Ge ve Üretim Tesisi'ni ziyaret etti.

Invamed-RD Global'den yapılan açıklamaya göre, Invamed-RD Global Yönetim Kurulu Başkanı Raşit Dinç, Prof. Dr. Paç ve ilgili heyetler, tıp ve mühendislik alanlarında görüş alışverişinde bulundu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dinç, bu ziyaretin Dünya Kalp Günü'nde gerçekleşmesinin çok önemli ve anlamlı olduğunu belirterek, "29 Eylül Kalp Günü'nde bizleri onurlandıran kıymetli hocamız kalp cerrahı ve Yüksek İhtisas Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Paç'a teşekkürlerimizi sunarız." ifadesini kullandı.