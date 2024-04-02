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IPARD II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine 210,6 milyon lira hibe sağlanacak - Son Dakika
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Ekonomi

IPARD II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine 210,6 milyon lira hibe sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik, değerlendirme süreci tamamlanan 45 projeye 210,6 milyon lira hibe sağlanacağını bildirdi. Bakan Yumaklı, söz konusu projelerin yatırım süreci tamamlandığında, yaklaşık 380,7 milyon lira tutarında yatırımın ülke ekonomisine kazandırılmış olacağını ifade etti.

02.04.2024 11:37  Güncelleme: 11:40
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik, değerlendirme süreci tamamlanan 45 projeye 210,6 milyon lira hibe sağlanacağını bildirdi.

Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üretimi ve üreticileri desteklemeyi sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"IPARD II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik, değerlendirme süreci tamamlanan projelere 210,6 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Böylelikle IPARD II programı 13. başvuru çağrısı kapsamında desteklenen proje sayısı 379'a, hibe tutarı ise 1,2 milyar liraya ulaşmış oldu."

Bakan Yumaklı, söz konusu projelerin yatırım süreci tamamlandığında, yaklaşık 380,7 milyon lira tutarında yatırımın ülke ekonomisine kazandırılmış olacağını ifade etti.

Kaynak: AA

Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi IPARD II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine 210,6 milyon lira hibe sağlanacak - Son Dakika

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SON DAKİKA: IPARD II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine 210,6 milyon lira hibe sağlanacak - Son Dakika
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