IPARD II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine 210,6 milyon lira hibe sağlanacak

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, IPARD II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik, değerlendirme süreci tamamlanan 45 projeye 210,6 milyon lira hibe sağlanacağını bildirdi.
Yumaklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, üretimi ve üreticileri desteklemeyi sürdürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:
"IPARD II kapsamında hayvancılık ve gıda işleme sektörlerine yönelik, değerlendirme süreci tamamlanan projelere 210,6 milyon lira hibe desteği sağlanacak. Böylelikle IPARD II programı 13. başvuru çağrısı kapsamında desteklenen proje sayısı 379'a, hibe tutarı ise 1,2 milyar liraya ulaşmış oldu."
Bakan Yumaklı, söz konusu projelerin yatırım süreci tamamlandığında, yaklaşık 380,7 milyon lira tutarında yatırımın ülke ekonomisine kazandırılmış olacağını ifade etti.
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı'nın talimatıyla Adana'da Ramazan Bayramı öncesi gıda denetimi gerçekleştirildi. Denetimde, ürünlerin son kullanma tarihleri ve ambalajları kontrol edildi. Adana İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu, denetimlerin amacının vatandaşların güvenli gıdaya ulaşmalarını sağlamak olduğunu belirtti.
Belediye Başkanı Evren Dinçer, 31 Mart Yerel Seçimlerinde halkın güvenini kazanarak ustalık dönemine başladığını belirterek, projelerin olduğu yerden devam ettiğini söyledi. 5 yıllık görev süreci içerisinde 125 projeyi hayata geçiren Dinçer, yeni dönemin en verimli şekilde geçirilmesi için çalışacaklarını ifade etti.
Adana Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekipleri, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından başlatılan denetimler kapsamında, ramazan ayı ve yaklaşan bayram dolayısıyla gıda sektöründeki iş yerlerinde denetimlerini sürdürüyor. Bugüne kadar 2 bin 896 iş yerinde denetim gerçekleştiren ekipler, bugün ise 250 iş yerini denetledi. İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Nuri Kökçüoğlu'nun da katıldığı denetimde hijyen, etiket bilgileri, paketlenme durumu gibi konular incelendi. Vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını sağlamak amacıyla denetimlerin devam edeceği belirtildi.
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