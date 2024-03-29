İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nde Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Ekonomi

İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nde Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

İpsala Organize Sanayi Bölgesi\'nde Altyapı Çalışmaları Devam Ediyor

İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) tarıma dayalı, yenilikçi ve yeşil sanayinin hayata geçeceği fabrikaların yapım çalışmaları hız kesmeden sürüyor. İpsala Sınır Kapısı'na 5 kilometre mesafede 350 dönüm alan üzerine kurulacak olan OSB'de üretimin bu yıl başlaması planlanıyor. Bölgenin dolması halinde ise genişleme potansiyeli 750 dönüme kadar çıkabilecek.

29.03.2024 10:15  Güncelleme: 10:16
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İpsala Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) altyapı çalışmaları devam ediyor.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, tarıma dayalı, yenilikçi, yeşil sanayinin hayata geçeceği ve ocak ayında temelleri atılan İpsala OSB'de yapım çalışmaları hız kesmeden sürüyor.

İpsala Sınır Kapısı'na 5 kilometre mesafede 350 dönüm alan üzerine, 29 parsel olarak planlanan OSB'de kurulacak fabrikaların bir bölümünde üretimin bu yıl başlaması öngörülüyor.

Çalışmaların bitmesinin ardından fabrikalar inşa edilmeye başlanacak.

Parsellerin dolması halinde bölge, 750 dönüme kadar genişleyebilecek.

Kaynak: AA

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