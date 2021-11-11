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İpsizcambaz'da düşük komisyonla hızlı ödeme - Son Dakika

İpsizcambaz'da düşük komisyonla hızlı ödeme

11.11.2021 09:13
İpsizcambaz'da düşük komisyonla hızlı ödeme

İpsizcambaz platformu, kullanıcılarına düşük komisyonlu hizmet avantajı sunarken, ödeme işlemlerini çok hızlı gerçekleştiriyor.

İpsizcambaz platformu, kullanıcılarına düşük komisyonlu hizmet avantajı sunarken, ödeme işlemlerini çok hızlı gerçekleştiriyor.

İpsizcambaz'dan yapılan açıklamaya göre, her gün binlerce kişiye ev sahipliği yapan platform, kolay kullanım, hızlı ödeme ve düşük komisyon oranlarıyla öne çıkıyor.

Platform üzerinde elektronik ürünlerden alınan komisyon oranı yüzde 8, diğer tüm kategorilerde yüzde 12 (KDV dahil) olarak üreticilere sunuluyor. Düşük komisyon ücretlerinin yanı sıra çok sayıda avantaj da sunuluyor. Tamamen müşteri merkezli çalışan şirket, komisyon oranlarını her zaman düşük düzeyde tutuyor.

Ödeme kolaylıklarıyla da öne çıkan İpsizcambaz, platformda satılan ürünlerin ödemesi hızlı olarak hesaba yatırıyor. Aynı zamanda bütün fatura işlemlerinde mağaza panelinden görüntülerken e-posta adresine anlık gönderiliyor. Platform üzerinden para çekme işlemeleri oldukça kolay sağlanıyor.

e-ticaret sitesi, kullanıcılarına birçok indirim kampanyasını sunuyor. Her ay düzenlediği geniş kapsamlı indirim kampanyalarıyla adından söz ettiren platform, bu dönemlerde kullanıcılarını e-posta üzerinden anlık olarak bilgilendiriyor. Ücretsiz katılımın sağlandığı kampanyalarda kullanıcılar puan kazanabiliyor.

İndirim kampanyalarından faydalanarak ürünlerin daha uygun fiyatlara alınabileceği gibi kampanyalı olarak satışa da çıkarılabiliyor. İpsizcambaz ailesindeki herkes bu kampanyalara katılabiliyor.

Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi İpsizcambaz'da düşük komisyonla hızlı ödeme - Son Dakika Ekonomi


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