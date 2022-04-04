İrlandalı gıda şirketi Kerry Group, Rusya ve Beyaz Rusya'daki operasyonlarını askıya aldı - Son Dakika

İrlandalı gıda şirketi Kerry Group, Rusya ve Beyaz Rusya'daki tüm faaliyetlerinin durdurduğunu bildirdi.

Şirketten yapılan yazılı açıklamada, Kerry Group tarafından Ukrayna'da gelişen durumun sürekli olarak izlendiği belirtilerek, "İnsani krizin tırmanışı karşısında dehşete düştük." ifadesine yer verildi.

Rusya'da toplam 250 kişiyi istihdam eden şirketin açıklamasında, çalışanlara ödeme yapmaya ve şirketin yasal yükümlülüklerinin yerine getirmeye devam edeceği bildirildi.

2006 yılından bu yana Rusya'da faaliyette bulunan İrlandalı şirket, Moskova'da 2014 yılında Moskova'da bir araştırma geliştirme merkezi, 2018 yılında ise bir üretim tesisi kurmuştu.

Batı'nın Moskova'ya uyguladığı ekonomik yaptırımların ardından, geçtiğimiz ay ABD merkezli fast food zinciri McDonald's ve dünyanın en büyük kahve zinciri Starbucks başta olmak üzere çok sayıda şirket Rusya'da kepenk kapattıklarını açıklamıştı.