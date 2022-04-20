İş adamı Altun: "Bu fiyat artışları suni, kararlı adımlarla bunun da üstesinden geleceğiz" - Son Dakika
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İş adamı Altun: "Bu fiyat artışları suni, kararlı adımlarla bunun da üstesinden geleceğiz"

20.04.2022 15:37
İş adamı Altun: "Bu fiyat artışları suni, kararlı adımlarla bunun da üstesinden geleceğiz"

İş adamı Bilal Altun, son zamanlarda marketlerdeki fiyat artışlarının suni olduğunu belirterek hükümetin attığı kararlı adımlarla bunun da üstesinden gelineceğini söyledi.

İş adamı Bilal Altun, son zamanlarda marketlerdeki fiyat artışlarının suni olduğunu belirterek hükümetin attığı kararlı adımlarla bunun da üstesinden gelineceğini söyledi.

Altun marketler sahibi iş adamı Bilal Altun, son dönemde yaşanan zamların herkes tarafından eleştirildiğini söyledi. Maliyetlerin artması ve girdi fiyatlarının yükselmesi nedeni ile özellikle gıda ürünlerinde zamların kaçınılmaz olduğunu kaydeden Altun, işletmelerinde kaliteli ve uygun ürünler satmaya özen gösterdiklerini vurguladı. Son dönemlerde ekonomik olarak zor bir süreçten geçtiklerini aktaran Altun, bunun da geçici bir rüzgar olduğunu söyledi. Altun, "Son dönemlerdeki fiyat artışları vatandaşı olduğu kadar işletmecileri de olumsuz etkiledi. Fiyat artışları ile birlikte market sahipleri de zor dönemler yaşamaya başladı. Stokçular tarafından tutulan ürünler bize gelmeyince biz de satışı gerçekleştiremiyor vatandaşın talebini karışlayamıyoruz. Fiyat artışları sadece ülkemizde değil dünyanın neredeyse tüm ülkelerinin ortak sorunu. Biz her zaman halkımızın ve devletimizin yanındayız. Bu fiyat artışları sunidir ve kararlı adımlarla bunun da üstesinden geleceğiz" dedi.

"Elimizdeki ürünü zamlı fiyatlarla vermiyoruz"

İşletmelerinde uygun fiyatta kaliteli ürün satmaya özen gösterdiklerini aktaran Altun, "Bütün şubelerimizde kaliteli ürünü uygun fiyata vermeye çalışıyoruz. Daha önce aldığımız ve depolarımızda bulunan ürünleri, zam gelse bile aynı fiyattan vermeye devam ediyoruz. Yeni mal aldığımızda aldığımız fiyat üzerinden satış yapıyoruz. Biz bu şekilde vatandaşımızın zorluğunu biraz olsun hafifletmeyi istiyoruz. Diğer marketler de bu uygulamayı yaparsa zamlar her an büyük bir etki yapmaz. Biz bu sürecin geçici olduğunu düşünüyoruz, fahiş fiyatların önüne geçilecektir" diye konuştu. - İSTANBUL

İş adamı Altun: Bu fiyat artışları suni, kararlı adımlarla bunun da üstesinden geleceğiz

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İş Adamı, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi İş adamı Altun: 'Bu fiyat artışları suni, kararlı adımlarla bunun da üstesinden geleceğiz' - Son Dakika


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